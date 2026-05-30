الحرس الثوري الإيراني يكشف عن زورق هجومي سريع جديد مزود بصواريخ كروز بحرية
ماكرون يهنئ باريس سان جيرمان بالتتويج بدوري أبطال أوروبا
تحذير .. خطأ شائع في غسل أواني الطهي يدمرها
أعمال شغب واسعة في باريس عقب نهائي دوري أبطال أوروبا
حابب أشتغل معاك | لفتة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ نادر نور بعد رسالته المؤثرة
الدفاع السورية: إجراءات ميدانية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه الفرات في دير الزور
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان وتدعو إلى وقف فوري للتصعيد
اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة تؤكد شمول صلاحياتها جميع مناطق القطاع
الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تختتم احتفالات الثقافة بعيد الأضحى على مسرح السامر
المدافع البرازيلي دانتي يعلن اعتزاله كرة القدم بعمر 42 عاما
ربنا يبعد عننا العين | عودة مصطفى أبو سريع إلى زوجته
أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن زورق هجومي سريع جديد مزود بصواريخ كروز بحرية

كشفت القوة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني» عن زورق هجومي سريع جديد يحمل اسم «27 رجب»، وذلك خلال فعالية جماهيرية أُقيمت في العاصمة الإيرانية طهران، في خطوة تعكس استمرار طهران في تطوير قدراتها البحرية وتعزيز منظوماتها الهجومية في الخليج ومضيق هرمز.

وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية أن الزورق الجديد مزود بصاروخي كروز بحريين يصل مداهما إلى نحو 700 كيلومتر، كما يتمتع بقدرات عالية على المناورة والعمل في ظروف بحرية صعبة، بما في ذلك الإبحار وسط أمواج يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار. 

وأشارت الوكالة إلى أن الزورق صُمم لتنفيذ مهام هجومية سريعة واستهداف القطع البحرية المعادية ضمن استراتيجيات الحرب غير التقليدية التي تعتمدها البحرية الإيرانية.

ويأتي الكشف عن الزورق الجديد في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الخليج، حيث تواصل إيران تعزيز انتشارها البحري وتطوير أسلحة بحرية متقدمة تشمل الصواريخ المضادة للسفن والزوارق السريعة والطائرات المسيّرة. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت خلال الأشهر الماضية عن تطوير صواريخ كروز بحرية ومنظومات هجومية مخصصة لمواجهة السفن الحربية وحماية الممرات البحرية الاستراتيجية.

كما تؤكد طهران باستمرار أهمية قواتها البحرية في تأمين المصالح الإيرانية داخل الخليج ومضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا. وخلال الفترة الأخيرة أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري تنفيذ عمليات مراقبة مكثفة للسفن العابرة للمضيق، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات محتملة في المنطقة.

ويرى مراقبون أن الإعلان عن «27 رجب» يحمل رسائل عسكرية وسياسية في توقيت تشهد فيه المنطقة تحركات بحرية متزايدة وتنافسًا متصاعدًا على النفوذ والأمن البحري في الخليج العربي.
 

