«اللجنة الوطنية» تؤكد رفضها لما يتم تداوله في الإعلام بشأن موافقتها على تقسيم غزة لمناطق شرقية وغربية

أكدت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة رفضها التام لما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن موافقة اللجنة على تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل.

اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة

وشدّدت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة على أن مهامها وصلاحياتها تشمل جميع مناطق القطاع لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للشعب الفلسطيني، مؤكدة، أنها تقبل إطلاقا أن تكون أداة في تقسيم القطاع.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مجددًا رفضها التعامل مع المليشيات المسلحة التي تتمركز شرقي القطاع.

المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة تطلعها لأن يكون هناك ضغط من الوسطاء والإدارة الأمريكية على الأطراف كافة للوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.