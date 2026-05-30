قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد غد .. البنوك والبورصة المصرية تستأنفان نشاطهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى
الجيش الإسرائيلي: نستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وجاهزون للتصعيد المحتمل
إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة أمريكيين وتدمير مسيّرتين في هجوم إيراني على الكويت

هجوم ايراني على الكويت
هجوم ايراني على الكويت
القسم الخارجي

شهدت منطقة الخليج تصعيداً عسكرياً جديداً بعد إعلان إصابة عدد من العسكريين والمتعاقدين الأمريكيين جراء هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة جوية في الكويت، في تطور يعكس استمرار التوتر بين طهران وواشنطن رغم المساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار القائم بين الجانبين.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة، فإن الهجوم أدى إلى إصابة نحو خمسة أشخاص بجروح طفيفة، بينهم عسكريون أمريكيون ومتعاقدون مدنيون، كما أسفر عن تدمير طائرة استطلاع مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة أخرى من الطراز نفسه.

وتُعد هذه الطائرات من أهم المنصات الأمريكية المستخدمة في مهام الاستطلاع والمراقبة، وتبلغ قيمة الواحدة منها نحو 30 مليون دولار.

وذكرت التقارير أن أنظمة الدفاع الجوي الكويتية تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي إيراني من طراز "فاتح-110"، إلا أن شظايا الصاروخ سقطت داخل محيط قاعدة علي السالم الجوية، ما تسبب في وقوع الإصابات والأضرار المادية.

ولم تصدر القيادة المركزية الأمريكية تعليقاً فورياً حول تفاصيل الخسائر أو الإجراءات التي اتخذتها عقب الحادث.

ويأتي الهجوم في سياق تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الأخيرة.

كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن استهداف القاعدة جاء رداً على عمليات أمريكية استهدفت مواقع قرب مدينة بندر عباس جنوب إيران، مؤكداً أن أي هجمات أمريكية جديدة ستقابل برد أكثر قوة وحسماً.

من جانبها، أعلنت السلطات الكويتية في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ وطائرات مسيّرة معادية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مصدر الهجمات أو حجم الأضرار المحتملة.

 كما رفعت الجهات الأمنية والعسكرية حالة التأهب في عدد من المواقع الحيوية تحسباً لأي تطورات إضافية.

كما أثارت التطورات الأخيرة مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على أمن الخليج واستقرار أسواق النفط العالمية.

و تعيش المنطقة حالة من الهشاشة الأمنية، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه التحركات السياسية والعسكرية خلال الأيام المقبلة، وما إذا كانت الأطراف المعنية ستتمكن من احتواء التصعيد أو أنها تتجه نحو مرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة.

طهران واشنطن وقف إطلاق النار الكويت ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على بلدات في جنوب لبنان

أسعار الطاقة

اقتصادي: ارتفاع أسعار النفط قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة حرجة

لبنان

جيش الاحتلال يرفض سحب قواته من لبنان وسط تصاعد للمواجهة مع حزب الله

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد