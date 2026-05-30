الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران النووي نقطة خلاف مهمة.. وجاهزون للمساهمة بالحل

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن مخزون إيران النووي نقطة خلاف مهمة ووكالة الطاقة الذرية جاهزة للمساهمة في الحل.

وأضاف جروسي، في مقابلة حصرية مع شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) في لندن خلال حملته الانتخابية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: “أننا قطعنا شوطا كبيرا لما يجب معالجته في الاتفاق النووي مع إيران”، موضحا أن فترة الـ60 يوما ستسمح بدراسة جوانب ملف إيران النووي وتسهيل الاتفاق النهائي .

وأكد أن توقيع مذكرة تفاهم حاسمة بين إيران والولايات المتحدة من شأنه أن يساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حل القضية النووية.

وتابع جروسي قائلا: إنه سيرحب بتوقيع مذكرة التفاهم كما ورد، إذ ستتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية فرصة لفهم الوضع النووي في إيران بشكل أفضل.

وأضاف: "لقد انخرطنا بشكل كبير في هذا الوضع، ساعين لإيجاد حل دبلوماسي سلمي مقبول للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.. لذا أعتقد أن توقيع هذه المذكرة سيكون نبأً ساراً، لأنه، على الأقل وفقاً لما تم الإعلان عنه، ستكون هناك 60 يوماً لدراسة الجوانب النووية التي نعمل عليها منذ فترة طويلة.. لذلك أعتقد أننا قطعنا شوطاً كبيراً بالفعل فيما يتعلق بما يجب معالجته في اتفاق نووي.. لذا آمل أن نتمكن من تقديم مساهمتنا".

ونبّه جروسي إلى أن عدداً من القضايا الرئيسية المتعلقة بالقدرات النووية لا تزال بحاجة إلى مفاوضات، قائلا :" لا نزال نرى مجالات خلاف مهمة بين الجانبين.. على وجه الخصوص، عندما يتعلق الأمر بمصير اليورانيوم عالي التخصيب، الذي لا يزال موجودًا في إيران، ونوع الأنشطة التي يمكن أن تستمر بعد ذلك".

في وقت سابق من أمس الأول الخميس، أفادت وكالة أكسيوس الأمريكية للأنباء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصدر إقليمي، أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وبدء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني.. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يُعطِ موافقته النهائية بعد.