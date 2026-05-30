قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
الجيش السوداني يسقط مسيَّرة في ولاية شمال كردفان
بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
ممنون لحصد لقب الدوري.. أول تعليق من سلوت بعد طرده من ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران النووي نقطة خلاف مهمة.. وجاهزون للمساهمة بالحل

وكالة الدولية للطاقة الذرية
وكالة الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن مخزون إيران النووي نقطة خلاف مهمة ووكالة الطاقة الذرية جاهزة للمساهمة في الحل.

وأضاف جروسي، في مقابلة حصرية مع شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) في لندن خلال حملته الانتخابية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: “أننا قطعنا شوطا كبيرا لما يجب معالجته في الاتفاق النووي مع إيران”، موضحا أن فترة الـ60 يوما ستسمح بدراسة جوانب ملف إيران النووي وتسهيل الاتفاق النهائي .

وأكد أن توقيع مذكرة تفاهم حاسمة بين إيران والولايات المتحدة من شأنه أن يساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حل القضية النووية.

وتابع جروسي قائلا: إنه سيرحب بتوقيع مذكرة التفاهم كما ورد، إذ ستتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية فرصة لفهم الوضع النووي في إيران بشكل أفضل.

وأضاف: "لقد انخرطنا بشكل كبير في هذا الوضع، ساعين لإيجاد حل دبلوماسي سلمي مقبول للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.. لذا أعتقد أن توقيع هذه المذكرة سيكون نبأً ساراً، لأنه، على الأقل وفقاً لما تم الإعلان عنه، ستكون هناك 60 يوماً لدراسة الجوانب النووية التي نعمل عليها منذ فترة طويلة.. لذلك أعتقد أننا قطعنا شوطاً كبيراً بالفعل فيما يتعلق بما يجب معالجته في اتفاق نووي.. لذا آمل أن نتمكن من تقديم مساهمتنا".

ونبّه جروسي إلى أن عدداً من القضايا الرئيسية المتعلقة بالقدرات النووية لا تزال بحاجة إلى مفاوضات، قائلا :" لا نزال نرى مجالات خلاف مهمة بين الجانبين.. على وجه الخصوص، عندما يتعلق الأمر بمصير اليورانيوم عالي التخصيب، الذي لا يزال موجودًا في إيران، ونوع الأنشطة التي يمكن أن تستمر بعد ذلك".

في وقت سابق من أمس الأول الخميس، أفادت وكالة أكسيوس الأمريكية للأنباء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصدر إقليمي، أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وبدء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني.. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يُعطِ موافقته النهائية بعد.

وكالة الدولية للطاقة الذرية مخزون إيران النووي نقطة خلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

سلطنة عُمان تحذر السفن في مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات الإقليمية

وكالة الدولية للطاقة الذرية

الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران النووي نقطة خلاف مهمة.. وجاهزون للمساهمة بالحل

قادة الاتحاد الاوراسي

قمة أستانا.. قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يناقشون الذكاء الاصطناعي والأسواق الرقمية

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد