طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد

فتح سعر الذهب في مصر مع مستهل تعاملات مساء اليوم السبت 30-5-2026؛ رابع أيام عيد الأضحي، على زيادة طفيفة بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يرتفع

وبلغ متوسط سعر الذهب مساء زيادة تقدر بـ10 جنيهات وذلك في الجرام الواحد..

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث لسعر الذهب 6775 جنيها

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7742 جنيها للشراء و 7685 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7097 جنيها للشراء و 7045 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6775 جنيها للشراء و6725 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5807 جنيهات للشراء و5764 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4541 دولارا للشراء و 4540 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 54.2 ألف جنيه للشراء و 53.8 ألف جنيه للبيع.