حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب

عقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة جلسة مع نجوم منتخب مصر الوطني والجهاز الفني قبل السفر إلي أمريكا للمشاركة في المونديال.

ووجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الشكر إلي وزير الرياضة على دعمه الفراعنة الكبار قبل السفر إلي أمريكا للمشاركة في المونديال.

وقال حسام حسن خلال الجلسة، إن هاني أبو ريدة لديه إمكانيات وفكر كبير، لكنه لم يستغل كل ما يمتلكه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه إذا أخرج جميع الأفكار التي لديه فستكون هناك أمور كثيرة يمكن أن تضيف للكرة المصرية بشكل عام.

وأضاف المدير الفني لـ منتخب مصر، أن أبو ريدة ما زال يحتفظ بالكثير من أفكاره ورؤيته، مؤكدًا أنه قدم العديد من المبادرات والأفكار التي استفاد منها المنتخب وأسهمت في خدمة المنظومة بشكل كبير.

وأوضح حسام حسن أن الأداء الذي قدمه المنتخب خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الدعاية والتنظيم المصاحبين، حقق نجاحًا مبهرًا، مشيدًا بالجهود المبذولة من جميع الأطراف من أجل توفير أفضل أجواء ممكنة للفريق قبل المونديال.

ووجه مدرب منتخب مصر الشكر للاعبي منتخب مصر على ما قدموه منذ بداية فترة الإعداد، مؤكدًا أن الجميع يعمل بجدية كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق لا يزال أمامه الكثير من العمل والتجهيز قبل خوض منافسات كأس العالم.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا هو نتيجة طبيعية للعمل الجاد والتخطيط الجيد والأسباب التي تم توفيرها من أجل نجاح المنتخب خلال المرحلة الحالية.