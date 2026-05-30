استمرار توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية لليوم الرابع

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، تنفيذ أعمال ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار توجيهات اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، بدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم ذبح وتوزيع لحوم 30 رأس أضحية بالتنسيق مع 28 جمعية أهلية، إلى جانب ذبح وتوزيع لحوم 10 رؤوس أضاحي بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية بالإدارات الاجتماعية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما تم توزيع نحو 3 أطنان من اللحوم قبل العيد زنة كيلو و2 كيلو، على الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دور الرعاية الاجتماعية وعمال النظافة، مع استمرار أعمال التوزيع لليوم الرابع بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف أنحاء المحافظة.

في السياق ذاته، تم توزيع 3 أطنان من اللحوم من قِبل مؤسسة حكيم الخيرية.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي مواصلة أعمال الذبح والتوزيع، على الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.