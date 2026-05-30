إلهام أبو الفتح
طه جبريل
رياضة

ريال مدريد ملك أوروبا.. أرقام تاريخية تؤكد هيمنته على دوري الأبطال

منتصر الرفاعي

يواصل ريال مدريد ترسيخ مكانته كأعظم نادٍ في تاريخ كرة القدم الأوروبية، بعدما جمع بين الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا والتفوق في إجمالي النقاط المحققة بالبطولة، ليبقى الاسم الأبرز في سجل المسابقة القارية الأشهر.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته اليوم على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

وكشفت شبكة "Lentedesportiva" عن قائمة أنجح 20 ناديًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، اعتمادًا على إجمالي النقاط التي حققتها الأندية خلال مشاركاتها في البطولة مع استبعاد الأدوار التمهيدية إلى جانب الأخذ في الاعتبار الألقاب والإنجازات التاريخية.

ويعكس التصنيف حجم الاستمرارية والنجاح الذي حققته الأندية الكبرى في البطولة على مدار عقود حيث فرضت أسماء بارزة نفسها ضمن النخبة الأوروبية.

وجاء ريال مدريد في صدارة القائمة برصيد 985 نقطة، متفوقًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ليؤكد تفوقه التاريخي في البطولة التي توج بلقبها 15 مرة وهو رقم لم ينجح أي نادي آخر في الاقتراب منه.

وحل بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 797 نقطة مستفيدا من حضوره الدائم في المراحل المتقدمة بينما جاء برشلونة ثالثًا برصيد 694 نقطة.

أما يوفنتوس فاحتل المركز الرابع بـ536 نقطة متقدما على مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس برصيد 528 نقطة.

وجاء ميلان في المركز السادس برصيد 464 نقطة مستندًا إلى تاريخه العريق وامتلاكه 7 ألقاب أوروبية فيما احتل ليفربول المركز السابع برصيد 456 نقطة، بفضل مسيرته الحافلة بالإنجازات والليالي الأوروبية الخالدة.

كما ضمت المراكز العشرة الأولى أندية بنفيكا وبورتو وإنتر ميلان، في تأكيد على الحضور التاريخي للمدرستين البرتغالية والإيطالية.

وشهد التصنيف تواجد أندية فرضت نفسها بقوة خلال السنوات الأخيرة، على رأسها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان إلى جانب أندية مثل تشيلسي وأياكس وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد.

ويعكس هذا الحضور تطور خريطة المنافسة الأوروبية خلال العقدين الماضيين مع دخول قوى جديدة إلى دائرة الصراع على المجد القاري بينما يظل ريال مدريد الرقم الأصعب وصاحب الكلمة العليا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

