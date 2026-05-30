الحديقة الدولية رابع أيام العيد.. إقبال كبير من الأسر وزوار الجنسيات المختلفة

شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر إقبالًا كثيفًا من المواطنين خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافدت الأسر المصرية والزوار من جنسيات مختلفة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والمساحات الخضراء الواسعة، في ظل استعدادات مكثفة وخدمات متكاملة وفرتها إدارة الحديقة لضمان تجربة ترفيهية آمنة وممتعة للجميع.

إقبال ملحوظ منذ الصباح الباكر

ورصدت فضائية "إكسترا نيوز" توافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى الحديقة الدولية منذ الساعات الأولى لفتح أبوابها، حيث حرصت العديد من الأسر على قضاء يوم العيد وسط الطبيعة الخلابة والأجواء الهادئة.

وشهدت المساحات الخضراء تجمعات عائلية عديدة، فيما استمتع الأطفال بمظاهر الاحتفال والأنشطة الترفيهية المنتشرة في مختلف أرجاء الحديقة.

وجهة ترفيهية بأسعار مناسبة

وتُعد الحديقة الدولية من أبرز المقاصد الترفيهية التي تجذب الأسر خلال الأعياد والمناسبات، بفضل تكلفة الدخول المناسبة التي تجعلها خيارًا اقتصاديًا للعديد من المواطنين.

كما تتميز الحديقة بطابعها الثقافي الفريد، إذ تضم أجنحة متنوعة تمثل حضارات وثقافات مختلفة، من بينها الأجنحة العربية والأوروبية والمصرية، إلى جانب أجنحة تعكس الثقافة اليابانية والصينية، ما يمنح الزائر تجربة تجمع بين الترفيه والمعرفة.

ألعاب وأنشطة تناسب جميع الأعمار

وتوفر الحديقة مجموعة متنوعة من وسائل الترفيه التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، حيث تضم مناطق ألعاب للأطفال، ومنطقة "ماجيك بارك"، بالإضافة إلى مسرح يقدم عروضًا ترفيهية وفقرات فنية تضفي أجواء من البهجة على الزوار.

كما تنتشر المطاعم والكافيتريات داخل الحديقة لتلبية احتياجات الأسر طوال ساعات الزيارة.

استعدادات مكثفة لضمان سلامة الزوار

ورفعت إدارة الحديقة درجة الاستعداد منذ بداية إجازة عيد الأضحى، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتنظيم حركة الدخول والخروج، إلى جانب تعزيز إجراءات التأمين داخل الحديقة.

كما تم الدفع بفرق طبية وسيارات إسعاف للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الزوار طوال فترة الاحتفالات.

"الطفطف" ومتحف الحيوانات أبرز عوامل الجذب

وتضم الحديقة الدولية عددًا من المعالم الترفيهية التي تحظى بإقبال واسع، من بينها متحف الحيوانات المحنطة وبيت الزواحف والبحيرات الصناعية والألعاب المائية.

ويظل القطار الترفيهي المعروف باسم "الطفطف" واحدًا من أبرز عوامل الجذب داخل الحديقة، حيث يجوب مساحات واسعة تصل إلى نحو 55 فدانًا، مانحًا الزوار فرصة للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية والمناظر الخضراء التي تميز الحديقة الدولية وتمنحها مكانة خاصة بين المتنزهات العامة بالقاهرة.