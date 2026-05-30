أول 3 أيام من عيد الأضحى.. 66 ألف زائر للحدائق الإقليمية وحديقة الأسماك

أعلنت الدكتورة رحاب مهني، مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، أن الحدائق الإقليمية وحديقة الأسماك شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل خطة متكاملة أُعدت مسبقًا لاستقبال الزوار وتوفير أجواء ترفيهية مناسبة لجميع أفراد الأسرة.

وأوضحت الدكتورة رحاب مهني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن عدد زوار الحدائق الإقليمية وحديقة الأسماك تجاوز 66 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد، مؤكدة أن هذا الإقبال الكبير جاء نتيجة الاستعدادات المبكرة التي تم تنفيذها قبل انطلاق إجازة العيد.

وأضافت أن الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، وبتوجيهات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حرصت على تعزيز الحدائق الإقليمية بعدد من الحيوانات الجديدة، بهدف زيادة عوامل الجذب وإتاحة تجربة ممتعة ومتميزة للزوار.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار تطوير الخدمات المقدمة داخل الحدائق، بما يضمن تقديم تجربة تجمع بين الترفيه والتثقيف، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال والأسر خلال فترات الأعياد والإجازات.