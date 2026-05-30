بينهم أطفال ونساء.. وفاة 18 شخصًا في انقلاب شاحنة تقل لاجئين أفغان عائدين من باكستان

انقلبت شاحنة تقل لاجئين أفغان عائدين من باكستان، المجاورة على طريق سريع في شرق أفغانستان يوم السبت، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل وإصابة 35 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لما أفاد به مسؤولون.

وقال عبد الملك نيازائي، المتحدث باسم حاكم ولاية لغمان، إن الحادث وقع في الولاية على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط العاصمة الأفغانية كابول بولاية ننكرهار، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف أن من بين القتلى 10 أطفال وخمس نساء، وأن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات في ننكرهار لتلقي العلاج.

وأعرب ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان، عن حزنه العميق للحادث، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

وتُعدّ حوادث المرور شائعة في جميع أنحاء أفغانستان، حيث تعاني الطرق من سوء الصيانة، ويتجاهل السائقون قواعد المرور بشكل روتيني.

كان الركاب من بين آلاف الأفغان الذين عادوا مؤخراً من باكستان، التي شنت حملة قمع ضد المهاجرين غير الشرعيين عام 2023، وقامت منذ ذلك الحين بترحيل أو الضغط على الكثيرين لمغادرة البلاد.

كما كثفت إيران عمليات طرد المهاجرين الأفغان في نفس الفترة تقريباً. ومنذ ذلك الحين، عاد ملايين الأفغان إلى ديارهم من البلدين، بمن فيهم العديد ممن ولدوا في باكستان وقضوا عقوداً يعيشون ويعملون هناك.