اقتصاد

ؤساء منظمات دولية يحذرون من تداعيات حرب الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة

واشنطن أ ش أ

حذّر رؤساء وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، من تداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدين أنها تلقي بظلال قاتمة عليها، وتلحق أشد الأضرار بالاقتصادات الأكثر هشاشة في العالم.

وذكر بيان مشترك صادر عن رؤساء هذه المؤسسات الدولية، اليوم السبت، عقب اجتماع عقدوه لبحث سبل التعامل مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب، أن الحرب "الأمريكية الإسرائيلية" ضد إيران أدت إلى اضطراب حركة التجارة الدولية، وإثارة حالة من القلق والاضطراب في الأسواق المالية، فضلا عن زيادة المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، ولا سيما عبر "مضيق هرمز" الذي يُعد ممرا حيويا واستراتيجيا لشحنات النفط والغاز.

وأكدت المؤسسات الأربع -في بيانها- أنه على الرغم من إظهار الاقتصاد العالمي قدرا من الصمود، إلا أن تداعيات الصراع الراهن تؤثر بشكل غير متناسب وسلبي على الدول الفقيرة، نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود والأسمدة، وتزايد حالة عدم اليقين، والمخاطر المتصاعدة التي تهدد فرص العمل.

ونبه البيان إلى خطورة الوضع الراهن قائلا: "إذا لم تعد حركة الشحن إلى طبيعتها، فإن استمرار التراجع السريع في المخزونات النفطية العالمية، بالتزامن مع ذروة الطلب الصيفي على النفط في نصف الكرة الشمالي، سيؤدي إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بأمن الوقود، وأوضاع الأسواق، والمرونة الاقتصادية بشكل عام".

يأتي هذا التحذير الدولي المشترك في الوقت الذي صرّح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيحسم موقفه النهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح الممر المائي الحيوي وتفكيك قدرات طهران الرامية لإنتاج سلاح نووي.

