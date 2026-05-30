رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء الجسر الجوي لإعادة حجاج القرعة الثلاثاء المقبل

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، بدء تسيير الجسر الجوي بين جدة والقاهرة الثلاثاء المقبل؛ لاعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن، عقب انتهائهم بسلامة الله من اداء مناسك الحج، فيما سيتم بدء تفويج الدفع الثاني من الحجاج إلى المدينة المنورة الاثنين المقبل.

وأوضح، في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم "السبت"، أنه سيتم الثلاثاء المقبل تسيير أربع رحلات جوية؛ لإعادة 889 حاجاً من قرعة محافظة كفر الشيخ إلى أرض الوطن.، فيما سيتم اعادة 898 حاجاً من قرعة محافظات البحيرة، وجنوب سيناء، وشمال سيناء يوم الأربعاء المقبل.

وأكد أنه غرفة عمليات بعثة حج القرعة رفعت درجات الاستعداد؛ لاعادة الحجاج بسلامة الله الى أرض الوطن؛ حيث تم الدفع بعدد كافي من ضباط وأفراد البعثة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ لسرعة انهاء اجراءات سفر ضيوف الرحمن، وكذلك الاشراف على منظومة نقل حقائبهم.

وفي السياق ذاته، أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، بدء تفويج الدفع الثاني من الحجاج إلى المدينة المنورة الاثنين المقبل؛ لقضاء 5 أيام بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم العودة من المدينة المنورة إلى أرض الوطن.

وأوضح أنه سيتم تفويج 869 حاجاً من حجاج محافظة المنوفية الى المدينة المنورة بعد غد، فيما سيتم تفويج 968 حاجاً من قرعة محافظتي المنوفية، وقنا يوم الثلاثاء المقبل.