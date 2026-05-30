حملات مكثفة لزراعة المنوفية لمتابعة حماية الأراضي والزراعات الصيفية ومراقبة منسوب المياه

تواصل الإدارة الزراعية بمنوف في محافظة المنوفية جهودها الميدانية المكثفة لمتابعة أعمال الوحدات الزراعية وحماية الأراضي والاطمئنان على حالة الزراعات الصيفية بمختلف النواحي التابعة للإدارة.

وفي هذا السياق، تابع اليوم المهندس سعد أبو زيادة، مدير الإدارة الزراعية بمنوف، يرافقه المهندس محمد دويدار، مفتش الأراضي، بالمرور الميداني على مقابر ناحية طملاي، وذلك بحضور المهندس يوسف مدين، رئيس الوحدة الزراعية بطملاي، حيث تم متابعة أعمال الوحدة الزراعية، والتأكد من انتظام أعمال حماية الأراضي، ورصد الحالة العامة للمحاصيل الصيفية، إلى جانب متابعة زراعات الموز والحدائق والوقوف على حالتها الزراعية ومدى انتظام عمليات الخدمة الزراعية بها.

كما واصل مدير الإدارة جولاته الميدانية بالمرور على الوحدة الزراعية بناحية جزي، برفقة المهندس عبد الباسط عبد النبى عبد الحميد، رئيس الوحدة الزراعية بالناحية، حيث تمت متابعة حالة الزراعات المختلفة وأعمال حماية الأراضي، بالإضافة إلى مراقبة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل فرع رشيد بالناحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان سلامة الأراضي والمحاصيل.

وأكدت الإدارة الزراعية بمنوف استمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية بجميع الوحدات الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة ومحافظة المنوفية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لأي تعديات، ودعم المزارعين، وتحقيق أفضل معدلات الإنتاج الزراعي.