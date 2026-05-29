المنوفية.. إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالقرى خلال العيد

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في المتابعة اليومية ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف ، خلال إجازة عيد الأضحى والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعتدين تحقيقاً للصالح العام.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات حملة مكبرة شملت إزالة 2 حالة تعدى أرض زراعية عبارة عن مباني بالطوب الابيض ومونة أسمنتية علي مساحة 380م تقريبا بناحية عزبة صقر بالوحدة المحلية بكفر داود السادات.

وفى مركز ومدينة تلا ، تم تنفيذ ازالة فورية لحالتين تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 113 م2 بنواحى كفر الشيخ شحاته وكمشيش ، كما تمت الإزالة الفورية لحالة تعدى على أرض زراعية لمبنى تم إزالته من قبل بعزبة الكيلاني بمركز الشهداء.

وفى نطاق شبين الكوم ، تمت الازالة الفورية لمتغير مكانى على مساحة 20م2 بقرية البتانون داخل الحيز العمراني ، عبارة عن تعدى بالبناء المخالف، فيما تم تنفيذ إزالة متغير مكانى بناحية الكتامية بالباجور عبارة عن سقف وأعمدة، عقب رصدها من قبل وحدة رصد المتغيرات المكانية وإتخاذ اللازم قانونياً.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف حملات المرور الميداني بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الزراعة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء المخالف وتحرير محاضر تبوير للمتعدين والازالة حتى سطح الأرض ، مؤكداً على متابعته الشخصية لملف التعديات أولا بأول ولن يسمح بالتهاون في محاسبة أى مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.