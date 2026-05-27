محافظ المنوفية يفاجئ مدينة منوف ويتابع شكوى أهالي مساكن سوق الأحد

أجرى اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة منوف ، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك ، للوقوف على مدى إنتظام سير العمل بكافة القطاعات الحيوية والخدمية.

وفى استجابة فورية ، تفقد محافظ المنوفية ميدانياً موقع شكوى أهالي مساكن سوق الأحد خلف المرور يتضررون مع وجود كسر بماسورة مياه الصرف صحى ، وأبدى المحافظ إستياؤه من سوء تدنى الحالة العامة بالمنطقة ، وعلى الفور أمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمعاينة على الطبيعة لمحل الشكوى وإتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة وتغيير ماسورة الصرف المتهالكة ، كما شدد على رئيس الوحدة المحلية لمدينة منوف بالتواجد الميدانى والتعامل الفورى في رفع كافة مخلفات القمامة وشن حملة نظافة مكبرة بمحيط المساكن للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

وأثناء خط سير جولته ، تلاحظ محافظ المنوفية وجود إشغالات وتعديات مخالفة تعوق حرم الطريق العام ، وعلى الفور أمر المحافظ بغلق وتشميع محلين تجاريين لتعديهم على الطريق العام ، موجهاً برفع جميع الاشغالات المتواجدة والتصدى لجميع المخالفات وتحقيق الإنضباط بالشارع للارتقاء بمستوى الخدمات .

أكد محافظ المنوفية على أن المواطن وتلبية متطلباته وحل شكواه نصب أعيينا وأولوية اولى على رأس منظومة العمل ، والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى والبلاغات واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة بما يحقق رضاهم ويحسن مستوى الخدمات المقدمة.