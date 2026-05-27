محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم وسط أبناء وأهالي المحافظة|صور

مروة فاضل

في أجواء إيمانية تسودها الفرحة والبهجة ، أدي اللواء عمرو الغريب  محافظ المنوفية  شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وسط جموع المصلين من أبناء وأهالي شعب المحافظة بمسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم ، بحضور  الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ،  الدكتور ناصر عبد الباري رئيس جامعةمدينةالسادات ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ، الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة والمحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية ، عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

حيث ألقي فضيلة الشيخ أحمد أيمن مدير الدعوة بالمديرية خطبة العيد مقدماً التهنئة لجموع المصلين ، مؤكداً أن يوم عيد الأضحى أعظم الأيام عند الله وهو يوم الحج الأكبر ، وتناولت الخطبة ثلاث محاور " تذوق أسرار الحج الأكبر وإستشعار جلال يوم النحر " فتعددت فيه مظاهر الكرم والجود فذاك يوم الحج الأكبر الميمون اذ يرمي الحجيج جمرة العقبة بقلوب مخبتة وينحرون هديهم بألسنة ملبية ويطوفون بالبيت العتيق طواف الوفاء والإفاضة  ثم يسعون بين الصفا والمروة سعياً يفيض بالسكينة والإنابة .

كما تناول الخطبة " تأمل منحة الفداء الكبري وعش يقين الإستسلام لأمر الله " لنشهد كيف تحولت المحنة الشديدة الي عطايا في قصة نبي الله إبراهيم وإبنه إسماعيل عليها السلام فقد أمر المولي عز وجل بذبح ثمرة الفؤاد فإستسلم  الوالد والولد لرب العباد فلما صدقا في الوفاء جاءهما الفرج من السماء وفداه الحق بذبح عظيم ومغفرة ، وأختتمت الخطبة بالتأكيد علي  " نشر بهجة العيد بالتوسعة علي الأهل والناس " من خلال التوسعة علي الأسرة والأقارب ومساعدة الفقراء والمحتاجين ، فبادر بتصفية القلوب وعمارتها بالطاعة في أيام التشريق بالتكبير والتهليل والزم فيها بالذكر الحكيم بجميل الترتيل .

وعقب الصلاة ، قدم محافظ المنوفية التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب المحافظة ، معربًا عن خالص أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، مؤكداً على أننا مستمرون في مواصلة جهود التنمية الشاملة بأرجاء المحافظة ونسعى جاهدين للتركيز على ما يهم المواطن بشتى القطاعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لتلبية متطلباته وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان .

