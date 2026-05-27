صور تذكارية وتوزيع الهدايا على الأطفال خلال صلاة العيد بالقليوبية.. شاهد

حرص عدد من الأطفال والمواطنين المشاركين في صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد ناصر ببنها على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية عقب الانتهاء من صلاة العيد.



كما قام المحافظ ومرافقوه بتقديم التهنئة للأطفال وجموع المصلين بعيد الأضحي المبارك متمنيًا لهم قضاء عيد سعيد وداعب المحافظ عقب الصلاة الأطفال الصغار ووزع الهدايا والألعاب عليهم ابتهاجا بالعيد

من ناحية أخرى اطمأن حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك.

وقال محافظ القليوبية أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بمجالس المدن ومديريات الخدمات طوال أيام احتفالات العيد حيث وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز المساجد الكبرى لصلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بجانب الاهتمام برفع مستوى النظافة مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية و أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.