وزير التموين يوجّه بتأمين الخبز المدعم والسلع الأساسية خلال إجازة عيد الأضحى

وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحزمة تعليمات استباقية لضمان انتظام منظومة التموين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، في مقدمتها متابعة المخابز البلدية المدعمة والتحقق من توافر احتياطيات الدقيق التمويني وصرف الحصص المقررة، بما يكفل استمرار إنتاج الخبز البلدي دون انقطاع طوال أيام العيد.

وأكد الوزير ضرورة تفعيل غرف العمليات الرئيسية في دواوين مديريات التموين، وإنشاء غرف فرعية على مستوى الإدارات، على أن تعمل جميعها على مدار الساعة وترتبط بغرفة العمليات المركزية بالوزارة؛ وذلك لرصد الموقف التمويني أولاً بأول، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو إشكاليات تطرأ.

وامتدت التوجيهات لتشمل قطاع المواد البترولية، إذ طالب فاروق بمتابعة توافر الوقود في المحطات واحتياطيات البوتاجاز في المستودعات، وضمان انسياب عمليات التداول وتقديم الخدمة للمواطنين بعيداً عن أي تكدسات أو تجاوزات.