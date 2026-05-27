طقس عيد الأضحى 2026.. أجواء مستقرة و3 ظواهر جوية تسيطر على البلاد

مع بداية عيد الأضحى المبارك 2026، يترقب المواطنون حالة الطقس لمعرفة الأجواء المتوقعة خلال أيام العيد والتنقلات والسفر والخروج للمتنزهات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التدريجي مع نهاية شهر مايو وبداية يونيو.

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 27 مايو وحتى الإثنين 1 يونيو 2026، مؤكدة أن الأجواء ستكون مستقرة نسبيًا على معظم أنحاء الجمهورية، مع ظهور 3 ظواهر جوية رئيسية تستوجب الانتباه، تتمثل في الشبورة المائية وفرص الأمطار الخفيفة ونشاط الرياح.

حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقسًا معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يميل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ويكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين تسجل محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة، خاصة مع بداية الأسبوع المقبل.

أما خلال ساعات الليل، فتتحسن الأجواء بشكل ملحوظ، حيث تنخفض درجات الحرارة لتصبح معتدلة ومناسبة للخروج والتنزه الليلي خلال أيام العيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال العيد

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستتراوح ما بين 31 و33 درجة مئوية طوال فترة الإجازة، وهي درجات توصف بأنها معتدلة نسبيًا مقارنة بالموجات الحارة المعتادة في مثل هذا التوقيت من العام، بينما ترتفع الحرارة تدريجيًا كلما اتجهنا جنوبًا لتصل إلى 40 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد.

3 ظواهر جوية تسيطر على الأجواء

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من 3 ظواهر جوية رئيسية متوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

وتتكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، تحديدًا من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة أثناء القيادة المبكرة والسفر خلال إجازة العيد.

فرص أمطار خفيفة متفرقة

كما توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خاصة يوم الخميس 28 مايو، وذلك على فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة على حركة المواطنين أو الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح وتلطيف للأجواء

وتشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا ملحوظًا للرياح خلال فترات متقطعة من الأربعاء وحتى الإثنين، وهو ما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا وتقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات المساء.

الأرصاد توجه روشتة نصائح للمواطنين

وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة، أبرزها:

القيادة بهدوء شديد خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة، لتفادي الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة خصوصًا في المناطق شديدة الحرارة.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة أثناء الخروج نهارًا.

متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة أي تحديثات أو تغيرات في حالة الطقس.

طقس مناسب للخروج والرحلات

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس بشكل عام مستقرة وتسمح بممارسة مختلف الأنشطة اليومية والاحتفال بأيام العيد، سواء بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات أو السفر إلى المدن الساحلية، كما تسمح حالة البحرين الأحمر والمتوسط بممارسة الأنشطة البحرية والتنزه على الشواطئ في أغلب الأوقات.

ويرى خبراء الأرصاد أن نشاط الرياح والأجواء المعتدلة ليلًا سيجعلان إجازة عيد الأضحى هذا العام أكثر راحة، مقارنة بفترات سابقة شهدت موجات شديدة الحرارة، ما يمنح الأسر فرصة للاستمتاع بالأجواء والرحلات والتنقلات خلال أيام العيد.