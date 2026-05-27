قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
140 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى
الملك سلمان بن عبد العزيز: نشكر المولى عز وجل أن شرّفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج
أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026.. ارتفاع عيار 21 والجنيه الذهب
لماذا يجب زيارة الأقارب أول يوم العيد؟.. الإفتاء: احرصوا عليها لـ4 أسباب
الرئيس السيسي يشارك قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بالقيادة الاستراتيجية
خطيب الجامع الأزهر: عيد الأضحى يجسد أعظم معاني التضحية والبذل والعطاء
الداخلية: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك
تراجع أسعار الزيت والبيض وتحركات محدودة للأرز والسكر أول أيام عيد الأضحى 2016
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد الرحمن الرحيم بمقر القيادة الاستراتيجية
وسط أهله وناسه.. أحمد العوضي يحتفل بعيد الأضحى في "عين شمس"
وزير دفاع الاحتلال: قضينا على القائد الرابع للجناح العسكري لحركة حماس في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس عيد الأضحى 2026.. أجواء مستقرة و3 ظواهر جوية تسيطر على البلاد

طقس عيد الأضحى 2026.. أجواء مستقرة و3 ظواهر جوية تسيطر على البلاد
طقس عيد الأضحى 2026.. أجواء مستقرة و3 ظواهر جوية تسيطر على البلاد
ولاء عادل

مع بداية عيد الأضحى المبارك 2026، يترقب المواطنون حالة الطقس لمعرفة الأجواء المتوقعة خلال أيام العيد والتنقلات والسفر والخروج للمتنزهات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التدريجي مع نهاية شهر مايو وبداية يونيو. 

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 27 مايو وحتى الإثنين 1 يونيو 2026، مؤكدة أن الأجواء ستكون مستقرة نسبيًا على معظم أنحاء الجمهورية، مع ظهور 3 ظواهر جوية رئيسية تستوجب الانتباه، تتمثل في الشبورة المائية وفرص الأمطار الخفيفة ونشاط الرياح.

حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقسًا معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يميل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ويكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين تسجل محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة، خاصة مع بداية الأسبوع المقبل.

أما خلال ساعات الليل، فتتحسن الأجواء بشكل ملحوظ، حيث تنخفض درجات الحرارة لتصبح معتدلة ومناسبة للخروج والتنزه الليلي خلال أيام العيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال العيد

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستتراوح ما بين 31 و33 درجة مئوية طوال فترة الإجازة، وهي درجات توصف بأنها معتدلة نسبيًا مقارنة بالموجات الحارة المعتادة في مثل هذا التوقيت من العام، بينما ترتفع الحرارة تدريجيًا كلما اتجهنا جنوبًا لتصل إلى 40 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد.

3 ظواهر جوية تسيطر على الأجواء

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من 3 ظواهر جوية رئيسية متوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

وتتكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، تحديدًا من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة أثناء القيادة المبكرة والسفر خلال إجازة العيد.

فرص أمطار خفيفة متفرقة

كما توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خاصة يوم الخميس 28 مايو، وذلك على فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة على حركة المواطنين أو الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح وتلطيف للأجواء

وتشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا ملحوظًا للرياح خلال فترات متقطعة من الأربعاء وحتى الإثنين، وهو ما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا وتقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات المساء.

الأرصاد توجه روشتة نصائح للمواطنين

وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة، أبرزها:

  • القيادة بهدوء شديد خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق.
  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة، لتفادي الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة خصوصًا في المناطق شديدة الحرارة.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة أثناء الخروج نهارًا.
  • متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة أي تحديثات أو تغيرات في حالة الطقس.

طقس مناسب للخروج والرحلات

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس بشكل عام مستقرة وتسمح بممارسة مختلف الأنشطة اليومية والاحتفال بأيام العيد، سواء بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات أو السفر إلى المدن الساحلية، كما تسمح حالة البحرين الأحمر والمتوسط بممارسة الأنشطة البحرية والتنزه على الشواطئ في أغلب الأوقات.

ويرى خبراء الأرصاد أن نشاط الرياح والأجواء المعتدلة ليلًا سيجعلان إجازة عيد الأضحى هذا العام أكثر راحة، مقارنة بفترات سابقة شهدت موجات شديدة الحرارة، ما يمنح الأسر فرصة للاستمتاع بالأجواء والرحلات والتنقلات خلال أيام العيد.

عيد الأضحى عيد الأضحى 2026 طقس عيد الأضحى 2026 طقس عيد الأضحى طقس العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الزمالك

«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟

كروان مشاكل

بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

محمد رمضان واسرته

ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

صورة تعبيرية

عقب هبوطه.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

الذهب

دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

سفارة ألمانيا تزور مستشفى 57357 للأطفال لمشاركتهم فرحة عيد الأضحي

سفارة ألمانيا تزور مستشفى 57357 للأطفال لمشاركتهم فرحة عيد الأضحي

حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر

حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر

نبيلة مكرم

برسالة روحانية.. نبيلة مكرم تهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

بالصور

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة

لفطور أول يوم عيد الأضحى.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك

بإطلالة وردية ناعمة وجذابة .. فرح شعبان تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد