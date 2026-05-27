سيكتسح الأسواق.. إطلاق هاتف جديد قريبا بمواصفات مميزة وسعر تنافسي

أطلقت شركة إنفينيكس أحدث هواتفها الاقتصادية، وهو هاتف Hot 70، والميزة الرئيسية فيه ليست المعالج أو الكاميرا، بل اللوحة الخلفية التي يتغير لونها بتغير درجة الحرارة.

تستخدم الشركة ما تسميه طلاء "ثيرمو أورانج"، الذي يتغير لونه تبعًا لمستويات الحرارة. ففي درجات الحرارة المنخفضة، يظهر السطح الخلفي بلون "هادئ" داكن. ومع ارتفاع درجة حرارة الجهاز، يتحول إلى لون "مرح" أكثر إشراقًا.



مواصفات وسعر هاتف Infinix Hot 70

إلى جانب هذا الإصدار الرئيسي، يتوفر هاتف Hot 70 بألوان أكثر تقليدية: الأخضر ، والبنفسجي، والأزرق الداكن، والفضي، والأسود.

يتميز الهاتف بتصميم نحيف نسبيًا بسماكة 7.49 ملم، إلا أنه ليس خفيفًا جدًا بوزن 195 جرامًا، ويعود ذلك على الأرجح إلى بطاريته الكبيرة.

مواصفات وسعر هاتف Infinix Hot 70



يحتوي هاتف Hot 70 على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط.

كما يتضمن خاصية الشحن العكسي بقدرة 10 واط، ما يعني أنه يمكن استخدامه كشاحن متنقل للملحقات مثل سماعات الأذن أو الأجهزة الصغيرة الأخرى.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G100 Ultimate، وهو نفس المعالج المستخدم في بعض أجهزة Infinix متوسطة المدى من العام الماضي.

ويأتي الجهاز مزودًا بخيارات تخزين تتراوح بين 6 جيجابايت + 128 جيجابايت وصولًا إلى 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، ما يمنح المستخدمين مرونة في اختيار السعة المناسبة حسب السعر.



مواصفات هاتف إنفينيكس هوت 70

تعد الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.78 بوصة ودقة 720 × 1576 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

نظريًا، هذا يعني تصفحًا سلسًا، لكن الصور ليست فائقة الوضوح مقارنةً بالشاشات ذات الدقة الأعلى.

أما الكاميرا فهي متواضعة أيضًا فتأتي مستشعر خلفي رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، وفي الأمام، توجد كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

