محافظ الشرقية يؤدي صلاة عيد الأضحى ويشارك آلاف المصلين فرحة العيد بمسجد الفتح بالزقازيق

أدى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة، في أجواء إيمانية مبهجة، سادتها مشاعر الفرحة والابتهاج بحلول العيد، بحضور الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ ورئيس جهاز المخابرات العامة بالشرقية، ومحمد بطيشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب أحمد شعبان، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حامد، مدير مديرية الأوقاف، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارة والقيادات الأمنية والتنفيذية والعسكرية ورجال الدين الإسلامي وجموع المواطنين.

أدى تكبيرات عيد الأضحى بأصواتهم المتميزة نجم دولة التلاوة الشيخ عبد الله عبد الموجود، ومواهب أوقاف الشرقية الشيخ أحمد طاهر، والشيخ أحمد عماد، بينما ألقى خطبة العيد الدكتور ناصر عبد الأعلى، مدير عام الدعوة بأوقاف الشرقية، مؤكداً فيها أن هذه الأيام المباركة تعد من أعظم أيام العام عند الله سبحانه وتعالى، مستشهداً بقوله تعالى: "وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْر"، مشيراً إلى ما تحمله العشر الأوائل من ذي الحجة من نفحات إيمانية وأعمال صالحة عظيمة الأجر والثواب.

وأوضح مدير عام الدعوة أن عيد الأضحى المبارك يرسخ معاني الطاعة والامتثال لأوامر الله تعالى، لافتاً إلى أن شعيرة الأضحية تمثل مظهراً من مظاهر التكافل الاجتماعي وإدخال السرور على الأسر الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أن الأعياد فرصة لتعزيز قيم المحبة وصلة الأرحام ونشر روح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأكد محافظ الشرقية، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك، أن هذه المناسبة العطرة تحمل معاني عظيمة من الإيمان والتضحية والعطاء، وتدعو إلى التكاتف والتراحم والتلاحم بين أبناء الوطن، مشيراً إلى أن الأعياد الدينية تمثل فرصة متجددة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية ونشر السعادة بين الجميع.

وفي ختام شعائر صلاة العيد، رفع محافظ الشرقية وجموع المصلين أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتنمية، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه خير الوطن ورفعة شأنه.

وحرص محافظ الشرقية عقب أداء صلاة العيد على تبادل التهاني مع المواطنين ومشاركتهم فرحة العيد، والتقاط الصور التذكارية معهم، في مشهد يعكس عمق الترابط والتلاحم بين أبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية.

وأكد المحافظ أن عيد الأضحى المبارك مناسبة جليلة لإحياء قيم التكافل والتراحم وصلة الأرحام، وتعزيز مشاعر المحبة والوحدة بين الجميع، مختتماً حديثه قائلاً: "أهنئ أبناء محافظة الشرقية والشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.. وكل عام وأنتم بخير".