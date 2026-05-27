محافظ الشرقية: ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والضوابط الشرعية في الأضاحي

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال ذبح الأضاحي داخل مجزر الإبراهيمية العمومي، ضمن حملة «صك الأضحية لعام ١٤٤٧/٢٠٢٦ » التي تنفذها جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وذلك عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك وسط جموع المصلين بمدينة الزقازيق.

اطمأن المحافظ علي انتظام أعمال الذبح والتجهيز داخل المجزر، واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمد غريب مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري والدكتورة إيمان عليوة مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمديرية حول إمكانيات المجزر والذي يعد أحد المجازر المطورة بالمحافظة، والمقام على مساحة ١٠٥٠ متر مربع، ويعمل بطاقة ذبح تصل إلى من ٥ آلاف : ٦ الآلف رأس ماشية سنوياً وفقاً لأحدث النظم والآليات الحديثة، ويضم صالتي ذبح كبيرة وصغيرة، مع تطبيق منظومة متكاملة لضمان سلامة اللحوم والاستفادة الآمنة من مخلفات الذبح بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين حيث أن المجزر يقع في منطقةٍ وسيطة بين مركزي ههيا، ديرب نجم، بما يُسهم في تقديم الخدمة لأهالي مركز الإبراهيمية والقرى المجاورة، إلى جانب سكان مركزي ههيا وديرب نجم وتوابعهما.

شدد المحافظ على مسؤولي المجزر بضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيطرية والضوابط الشرعية، لضمان وصول لحوم سليمة وآمنة وعالية الجودة إلى المواطنين، مشيداً بما يشهده المجزر من تطوير ورفع كفاءة أسهما في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز منظومة السلامة الغذائية..

وخلال جولته داخل المجزر، قدم محمود أبو السعود مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية، شرحاً توضيحياً لمحافظ الشرقية أن حملة «صك الأضحية لعام ١٤٤٧/٢٠٢٦» تأتي تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتستهدف ذبح (٥٠) رأس ماشية وتوزيع لحومها على المستحقين بمختلف أنحاء المحافظة، وفق قواعد دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر الأولى بالرعاية،بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم خلال أيام العيد المباركة.

أضاف مدير جمعية الأورمان أن أعمال الذبح ستستمر داخل مجزر الإبراهيمية العمومي طوال أيام عيد الأضحى المبارك الأربعة، تحت إشراف بيطري كامل ووفقاً للضوابط الشرعية والصحية المعتمدة، بما يضمن تقديم لحوم آمنة وعالية الجودة للأسر المستفيدة.

أكد المهندس حازم الأشموني أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المبادرات الإنسانية التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيراً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية شريك رئيسي في جهود التنمية والعمل المجتمعي مثمناً الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في تنفيذ المبادرات الخيرية والتنموية داخل المحافظة، مثمناً التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات العمل الأهلي والذي يعكس أسمى صور التكاتف والتراحم بين أبناء الوطن، خاصة خلال المناسبات الدينية التي تتجلى فيها قيم العطاء والإيثار.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتبادل التهاني مع العاملين بالمجزر وممثلي الجهات المشاركة والمتطوعين، موجهاً الشكر لكل من يسهم في رسم البسمة على وجوه المواطنين خلال أيام العيد، ومؤكداً أن فرحة العيد تكتمل حين تصل مظاهر الخير والعطاء إلى كل أسرة مستحقة، لترسخ قيم التضامن والتكافل التي يتميز بها المجتمع المصري الأصيل.