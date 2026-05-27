نصائح صحية لتناول لحوم العيد .. تقليل النشويات والإكثار من السلطة.. تفاصيل

قدمت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، مجموعة نصائح لتناول وجبات عيد الأضحى بشكل صحي، مؤكدة أن الاعتدال هو الأساس لتجنب زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول والسكر.

وقالت ياسمين الصيرفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن تنظيم الوجبات وتجنب الإفراط في تناول اللحوم أمر ضروري، مع تقليل كميات الأرز والخبز، والإكثار من تناول السلطة لتحسين الهضم وتقليل الدهون.

شرب المياه وتناول الفاكهة

كما نصحت باتباع طرق الطهي الصحية مثل السلق والشوي، والإكثار من شرب المياه وتناول الفاكهة بدلًا من الحلويات، مشيرة إلى أن زيادة الوزن خلال العيد غالبًا ما ترتبط باحتباس السوائل نتيجة الأطعمة الدسمة والمالحة.