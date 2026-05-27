الزراعة: تخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ السلع الغذائية والتوسع في الوحدات المتحركة بالمحافظات

أكدت المهندسة منال إبراهيم، المشرف العام على منافذ السلع الغذائية بوزارة الزراعة أنه كان هناك تخفيضات 30% على السلع الغذائية، مشيرا إلى أن اللحوم يتراوح سعرها من 320 لـ 350 سعر والضاني 370 جنيه.

وقالت منال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن المنافذ الخاصة بالوزارة كانت تعمل أيام الجمعة والسبت، إضافة إلى المنافذ المتحركة داخل المحافظات للوصول لكافة المواطنين.

مزيد من المنافذ

وتابعت أن هناك ما بين 600 منفذ ما بين ثابت ومتحرك ويتم توفير الخضروات، مؤكدة أنه سيتم العمل على القيام بمزيد من المنافذ خلال الفترة القادمة.