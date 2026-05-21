وزارة الزراعة تعلن فتح باب الترشح لجوائز مركز البحوث الزراعية لعام 2026

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
وافق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية، على فتح باب الترشح لجوائز مركز البحوث الزراعية التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2026، في إطار حرص الوزارة على تشجيع الباحثين والعلماء والخبراء، في المجال الزراعي.

دعم منظومة البحث العلمي الزراعي

وأكد فاروق حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دعم منظومة البحث العلمي الزراعي، وتشجيع الباحثين والعلماء المتميزين على مواصلة الإبداع والابتكار، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.

ووجه وزير الزراعة، بزيادة عدد الجوائز المقررة، وذلك يمنح 4 جوائز من فئة التقديرية، بدلًا من جائزتين، فضلا عن 6 جوائز فئة التفوق، بدلًا من 4، بالإضافة إلى رفع عدد الجوائز التشجيعية إلى 6 جوائز بدلًا من 4 جوائز، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من العلماء والباحثين، تقديرا لدورهم الوطني والعلمي الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.


ومن جهته، أكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أن زيادة عدد الجوائز هذا العام تعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم منظومة البحث العلمي الزراعي، وإيمانها بالدور المحوري الذي يقوم به العلماء والباحثون في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي المصري، موجها الشكر إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتشجيعهم البحث العلمي والابتكار والعلماء والخبراء من المركز.
وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية يُعد أحد أهم الصروح العلمية والبحثية في المنطقة، حيث يقود جهود تطوير القطاع الزراعي من خلال استنباط الأصناف والهجن عالية الإنتاجية، وترشيد استخدام الموارد المائية، ودعم نظم الزراعة الذكية، والتوسع في البحوث التطبيقية التي تسهم في مواجهة تحديات التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج الزراعي.


وأضاف أن المركز يضع على رأس أولوياته دعم الكفاءات العلمية المتميزة وتحفيز الباحثين على الابتكار والإبداع، بما ينعكس على تطوير التقنيات الزراعية الحديثة، وتحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية تخدم المزارعين وتدعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وأوضح أن هذه الجوائز تمثل تقديرًا حقيقيًا للتميز العلمي والبحثي، ورسالة تحفيزية للأجيال الجديدة من الباحثين لمواصلة العطاء العلمي، وتعزيز مكانة مركز البحوث الزراعية كبيت خبرة وطني يدعم خطط التنمية الزراعية الشاملة في مصر.


ومن ناحيته قال  الدكتور سعد نصار رئيس لجنة الجوائز بمركز البحوث الزراعية أن الترشح يتم من خلال مجالس إدارات المعاهد والمعامل المركزية التابعة للمركز، على أن يتم موافاة الأمانة الفنية للجنة الجوائز بالترشيحات خلال مدة شهرين من تاريخ الإعلان، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة لكل جائزة.


واضاف ان شروط الترشح، تشمل ألا تقوم الجهة الواحدة بترشيح أكثر من مرشح واحد لكل جائزة، وأن يكون المرشح للجوائز التشجيعية من درجة باحث أو باحث أول،  وألا يزيد عمره على 45 عامًا وقت الترشح، بينما تخصص جوائز التفوق لدرجة باحث أول ورئيس بحوث، دون التقيد بالسن، فيما تمنح الجوائز التقديرية للسادة رؤساء البحوث.


وأكدت الأمانة الفنية للجائزة، ضرورة إرفاق السيرة الذاتية والمبررات الموثقة للترشيح، مع توضيح الإنجازات العلمية والبحثية والتطبيقية والإرشادية والتدريبية والإنتاجية وخدمة المجتمع، فضلًا عن النشر العلمي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي والجوائز السابقة معتمدة من المعهد او المعمل المركزي.


وقد تقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الفائزين بهذه الجوائز خلال احتفالية المركز والمقرر عقدها يوم 7 أكتوبر المقبل، والذي يتزامن مع ذكرى تأسيس مركز البحوث الزراعية .

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

