أحلى من المحلات .. طريقة عمل الطرب في المنزل

الطرب من الأكلات الشعبية الشهيرة، ويكون منديل دهن حول اللحم المتبل، ويكون جوسي .

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم بنسبة دهن متوسطة

250 جرام منديل الطرب

بصلة مبشورة ومصفاة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

بهارات لحمة

رشة قرفة بسيطة

بقدونس مفروم

فحم أو شواية أو جريل

الطريقة

1. اتبلي اللحم جيدا بتوابل الكفتة وماء البصل

2. اخلطي اللحم مع البصل والثوم والبقدونس والتوابل.

3. شكّلي اللحم أصابع أو كرات صغيرة.

4. قطعي الطرب شرائح ولفّي كل قطعة لحم بها.

5. رصيها في صينية أو على أسياخ.

6. تشوى على الفحم أو الجريل حتى يتحمر الطرب وينزل دهونه ويأخذ لونًا ذهبيًا.

للتقديم

يقدم مع:

عيش بلدي

طحينة

سلطة خضراء

بصل مشوي

نصائح لنجاح الطرب

لا تكثري البصل حتى لا يفك اللحم.

الطرب يطهى بسرعة بسبب الدهون، فراقبيه باستمرار.

يمكن إضافة قطعة فحمة بعد التسوية لإعطاء نكهة الشواء لو الطبخ في الفرن.