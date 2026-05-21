اعلن المجلس البحري الدولي: استئناف أعمال الشحن عبر مضيق هرمز بحاجة إلى ضمانات لتفادي المخاطر، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الاخبارية ”.

وأكد الدكتور عامر الشبكي خبير الاقتصاد والطاقة الدولي أن التطورات المتسارعة في مضيق هرمز لا تقتصر تداعياتها على قطاع الطاقة فقط، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي، في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها المضيق.

حركة النفط وإمدادات الطاقة

وقال عامر الشبكي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن خطورة الوضع لا ترتبط فقط بتعطل حركة النفط وإمدادات الطاقة، بل تشمل أيضًا البنية التحتية الرقمية والمالية العالمية.

كابلات الألياف الضوئية

وأوضح أن عددًا من كابلات الألياف الضوئية المارة عبر قاع المضيق تلعب دورًا محوريًا في نقل جزء كبير من حركة الإنترنت العالمية والخدمات السحابية، إضافة إلى أنظمة الرسائل والتحويلات المالية الدولية، والتي تمر من خلالها معاملات مالية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات يوميًا.





