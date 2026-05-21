متحدث التعليم: كثافة الفصول انخفضت من 63 إلى 41 طالبا في الفصل خلال عام

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، إن المؤتمر الذي نظمته اليونيسف بالتعاون مع جهات أممية أخرى عرض مجموعة من الأرقام التي تعكس تطورًا ملحوظًا في قطاع التعليم خلال الفترة الأخيرة، تعكس الواقع الفعلي للإصلاحات والإنجازات الجارية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وندى رضا ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن كثافة الفصول انخفضت إلى 41 طالبًا في الفصل خلال العام الدراسي 2025/2026 مقارنة بـ63 طالبًا في عام 2023/2024، إلى جانب ارتفاع نسب الحضور من 15% إلى 87%، وزيادة أيام الدراسة إلى 174 يومًا سنويًا.

وأشار إلى أن البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، الذي نُفذ على ثلاث مراحل في 27 محافظة، حقق نتائج ملموسة في تحسين قدرات الطلاب في القراءة والكتابة.

وأضاف أن نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف في مهارات اللغة العربية انخفضت تدريجيًا من 45.5% في المرحلة الأولى إلى 32.4% في المرحلة الثانية، وصولًا إلى 13.9% في المرحلة الثالثة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس أثر التدخلات التعليمية خلال الفترة الأخيرة.

وتابع أن خطة تطوير التعليم تضمنت أيضًا تدريب المعلمين بشكل مستمر لرفع كفاءتهم ومواكبة المناهج المطورة، لافتًا إلى أنه تم تطوير نحو 94 منهجًا دراسيًا ضمن خطة تحديث شاملة للمحتوى التعليمي.

وأشار إلى أن الدولة أقرت حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه للمعلمين، مع زيادة إضافية بقيمة 1100 جنيه لتصبح 2100 جنيه بدءًا من العام الدراسي المقبل، في إطار تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع، مؤكدًا أن المعلم يظل محور عملية تطوير التعليم في مصر.