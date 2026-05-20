قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكل روح رياضية يستحق الفوز.. أول رد فعل من أحمد موسي بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري
خبير أزمات سوداني: توقف الرواتب وحصار الإمدادات وراء ضعف الدعم السريع
القوات الروسية تُدمّر زورقاً أوكرانياً في البحر الأسود
مدة المسح على الشراب وهل خلعه يبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
ما ينفعش الأهلي يبقى مركز تالت.. متعب يعلق على مشاركة الأحمر بالكونفدرالية
أزمة البطيخ تتصاعد.. شبهة تقاوي مغشوشة وخسائر تهدد الفلاحين| فيديو
رسميا.. تعطيل البنوك من 26 حتى 31 مايو بمناسبة عيد الأضحى
5 أم 6 أيام؟.. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
سفير الكاميرون لدى مصر: نعمل معا لدعم وتعزيز السلام والاستقرار إقليميا ودوليا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة نهارا..والعظمى 29 درجة في القاهرة
رغم التحديات الإقليمية.. المطارات المصرية تواصل النمو بوتيرة تتجاوز العام الماضي
أكلات عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هاير توقع اتفاقية رعاية مع الأهلي لمدة أربع سنوات لتصبح الراعي الرئيسي الثاني للنادي

هاير العالمية
هاير العالمية
أحمد عبد القوى

هاير توسّع إستراتيجيتها الرياضية “Play with the Number Ones” إلى أفريقيا وتدفع عجلة التنمية عالية الجودة في مصر والقارة من خلال الابتكار والتواجد المحلي العميق

أعلنت شركة هاير، العلامة التجارية الأولى عالميًا في الأجهزة المنزلية الكبرى لمدة 17 عامًا متتالية وفقًا لتصنيف Euromonitor International، عن توقيع اتفاقية رعاية لمدة أربع سنوات مع النادي الأهلي، النادي الأكثر جماهيرية ونجاحًا في تاريخ كرة القدم الأفريقية برصيد 12 لقبًا لدوري أبطال أفريقيا.

وبموجب الاتفاقية، تصبح هاير الراعي الرئيسي الثاني للنادي، مع حصولها على حقوق ظهور بارزة تشمل وضع شعار هاير على القميص الرسمي للفريق الأول لكرة القدم. وتمثل هذه الشراكة التوسع الأول لاستراتيجية هاير الرياضية العالمية “Play with the Number Ones” داخل القارة الأفريقية.

وقال لي دابنج، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة هاينر:

“تمثل شراكتنا مع النادي الأهلي أكثر من مجرد اتفاقية رعاية، فهي تعاون بين مؤسستين رائدتين تتشاركان إرثًا من النجاح والطموح والابتكار والتميز. ويُعد الأهلي مصدر شغف وإلهام لملايين الجماهير في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ونحن فخورون بأن نصبح جزءًا من هذه الرحلة الاستثنائية. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تعزيز ارتباطنا بالمستهلك المصري، وربط التكنولوجيا بالرياضة والحياة الذكية تحت رؤية مشتركة.”

ومن جانبه، قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي:

“يسعدنا انضمام هاير إلى قائمة الرعاة الرئيسيين للنادي الأهلي، في شراكة تعكس قدرة النادي المستمرة على جذب كبرى العلامات التجارية العالمية. وتُعد هاير واحدة من أكثر الشركات العالمية احترامًا في مجال التكنولوجيا والأجهزة المنزلية، ونؤمن بأن هذا التعاون سيحقق قيمة كبيرة للطرفين، إلى جانب دعم خطط النادي الطموحة وتعزيز تجربة جماهير الأهلي.”

وتتزامن هذه الرعاية مع استمرار هاير في التوسع بعملياتها الصناعية والتجارية داخل مصر. ويُعد مجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان أول مجمع صناعي للشركة في أفريقيا، حيث يمتد على مساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع باستثمارات إجمالية تبلغ 185 مليون دولار أمريكي.

ووصلت المرحلة الأولى، التي تشمل تصنيع أجهزة التكييف والتلفزيونات والغسالات، إلى طاقة إنتاجية تتجاوز 900 ألف وحدة. كما بدأت الشركة في سبتمبر 2024 تنفيذ المرحلة الثانية الخاصة بتصنيع الثلاجات، ومن المتوقع افتتاحها قبل نهاية عام 2026. وسجلت هاير إنجازًا تاريخيًا باعتبارها أول شركة صينية في مصر تحصل على “الرخصة الذهبية”، ما عزز مكانتها كنموذج يحتذى به للمستثمرين الدوليين في السوق المصري.

وحققت هاير تقدمًا ملحوظًا في الفئة عالية الجودة من خلال تقديم منتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المحلي. ولمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في مصر، طورت الشركة ضواغط تعمل بتقنية T3 قادرة على العمل بكفاءة حتى درجة حرارة 53 مئوية، إلى جانب أنظمة إنفرتر مصممة خصيصًا لتناسب طبيعة شبكات الكهرباء المحلية، بالإضافة إلى موديلات AI ECO التي تساهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 60%.

وبفضل جهود هاير، يشهد سوق أجهزة التكييف في مصر تحولًا متسارعًا نحو تقنيات الإنفرتر، حيث تستحوذ الشركة على حصة سوقية تبلغ 35% من سوق أجهزة التكييف الإنفرتر في مصر. وفي عام 2024، افتتحت هاير مركز خدمة متكامل بمدينة نصر بالقاهرة، يقدم تجربة شاملة للمنتجات وخدمات ما بعد البيع باحترافية عالية. 

كما وسّعت الشركة حضورها في أفريقيا خلال عام 2026 من خلال دخولها إلى سلسلة Massmart، أكبر سلسلة متاجر تجزئة في جنوب أفريقيا. 

وتعتمد استراتيجية هاير الرياضية “Play with the Number Ones” على الشراكة مع أبرز الأندية والاتحادات والفعاليات الرياضية العالمية. وفي عالم كرة القدم، أعلنت هاير مؤخرًا عن شراكات مع نادي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، كما تتعاون مع رابطة الدوري الإسباني “LALIGA”، والدوري البرتغالي “Liga Portugal”، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وتمتد محفظة هاير الرياضية إلى ما هو أبعد من كرة القدم لتشمل بطولة رولان جاروس للتنس في فرنسا، والكريكيت في جنوب آسيا. وتهدف كل شراكة إلى تقريب الابتكار الذكي من المستهلكين من خلال لغة الرياضة المشتركة.

وعلى هامش مراسم التوقيع، كشفت هاير عن مجموعتها الجديدة من المنتجات لعام 2026 في السوق المصري، والتي تضمنت أحدث ابتكارات الشركة في فئات الغسالات، وحلول التبريد، وأجهزة التلفزيون، وأنظمة التكييف التجاري.

لمزيد من المعلومات حول هاير، يرجى زيارة:

https://www.haier.com/eg/

نبذة عن مجموعة هاير

تأسست مجموعة هاير عام 1984، وتُعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول الحياة الذكية والتحول الرقمي تحت شعار “More Creation, More Possibilities”. وتمتلك الشركة 10 مراكز بحث وتطوير، و35 مجمعًا صناعيًا، و173 مركز تصنيع حول العالم، وحققت إيرادات عالمية بلغت 59.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025. كما أدرجت هاير ضمن قائمة Kantar BrandZ لأكثر 100 علامة تجارية قيمة على مستوى العالم لمدة 8 سنوات متتالية، بالإضافة إلى تصدرها تصنيف Euromonitor للعلامات التجارية العالمية في الأجهزة المنزلية الكبرى لمدة 17 عامًا متتالية. وتمتلك هاير 8 شركات مدرجة بالبورصة، فيما تم تصنيف شركتها التابعة Haier Smart Home ضمن قائمة Fortune Global 500 وقائمة Fortune لأكثر الشركات إثارة للإعجاب عالميًا.

هاير مصر النادى الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترشيحاتنا

ناصر منسي

منسي أول تغييرات الزمالك أمام سيراميكا في الدقيقة 72 بدلاً من خوان بيزيرا

محمد عواد

عواد يتصدى لركلة جزاء أحمد بلحاج ويحافظ على تقدم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

الزمالك

بعد انتهاء الشوط الأول.. مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن التغيير في ترتيب الدوري

بالصور

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع

أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد