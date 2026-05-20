قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري.. إسلام صادق يعلق: المسيطر على القلوب مالك عقول جماهيره يحقق المستحيل
برلماني: التعليم في مصر يدخل مرحلة إعادة بناء شاملة لصناعة المستقبل
بكل روح رياضية يستحق الفوز.. أول رد فعل من أحمد موسي بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري
خبير أزمات سوداني: توقف الرواتب وحصار الإمدادات وراء ضعف الدعم السريع
القوات الروسية تُدمّر زورقاً أوكرانياً في البحر الأسود
مدة المسح على الشراب وهل خلعه يبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
ما ينفعش الأهلي يبقى مركز تالت.. متعب يعلق على مشاركة الأحمر بالكونفدرالية
أزمة البطيخ تتصاعد.. شبهة تقاوي مغشوشة وخسائر تهدد الفلاحين| فيديو
رسميا.. تعطيل البنوك من 26 حتى 31 مايو بمناسبة عيد الأضحى
5 أم 6 أيام؟.. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
سفير الكاميرون لدى مصر: نعمل معا لدعم وتعزيز السلام والاستقرار إقليميا ودوليا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة نهارا..والعظمى 29 درجة في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رغم التحديات الإقليمية.. المطارات المصرية تواصل النمو بوتيرة تتجاوز العام الماضي

انفو.. المطارات المصرية
انفو.. المطارات المصرية
نورهان خفاجي

لم تكن الأشهر الماضية مجرد فترة تشغيل اعتيادية للمطارات المصرية، بل شكلت اختبارًا حقيقيًا لقدرة المنظومة على الحفاظ على معدلات النمو واستيعاب الحركة المتزايدة بكفاءة واستقرار، رغم ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة.

وواصلت الشركة المصرية للمطارات ترسيخ مكانتها كأحد أهم الكيانات الداعمة لحركة الطيران والسياحة في مصر والمنطقة، محققة مؤشرات تشغيلية ومالية قوية خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى نهاية أبريل 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأظهرت المؤشرات التشغيلية والمالية، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، نموًا ملحوظًا في مختلف قطاعات التشغيل، مدعومًا بزيادة حركة الرحلات والركاب وتحسن الإيرادات التشغيلية، في انعكاس واضح لاستمرار نجاح خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل بالمطارات التابعة للشركة.

تعزيز كفاءة التشغيل ورفع جاهزية المطارات

وعكست نتائج الأداء حالة من النمو المتوازن في مختلف قطاعات التشغيل، مدعومة بمتابعة ميدانية مستمرة من الطيار وائل النشار رئيس الشركه المصريه للمطارات ، بما أسهم في تعزيز كفاءة التشغيل ورفع جاهزية المطارات التابعة للشركة لاستيعاب الزيادة المتنامية في حركة السفر والطيران.

وعلى مستوى الحركة الجوية، سجلت الرحلات الدولية عبر المطارات التابعة للشركة ارتفاعًا من 124,149 رحلة إلى 133,902 رحلة، بنسبة نمو بلغت 12%، فيما ارتفعت الرحلات الداخلية من 37,403 رحلة إلى 41,768 رحلة، محققة معدل نمو مماثل بلغ 12%، في مؤشر يعكس تنامي الثقة في المطارات المصرية وزيادة معدلات التشغيل على المستويين الدولي والداخلي.

كما شهدت حركة الركاب نموًا لافتًا، حيث ارتفع عدد الركاب الدوليين من 18.38 مليون راكب إلى 20.92 مليون راكب، بنسبة زيادة بلغت 14%، بينما سجلت حركة الركاب الداخلية نموًا من 2.95 مليون راكب إلى 3.40 مليون راكب، بنسبة نمو وصلت إلى 15%، بما يعكس زيادة الطلب على السفر، ونجاح المطارات المصرية في استيعاب الحركة المتزايدة بكفاءة تشغيلية وتنظيمية عالية.

وامتد هذا الأداء الإيجابي إلى المؤشرات المالية، حيث ارتفعت إيرادات الشركة المحققة من رسوم الطائرات والركاب بنسبة 13% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، في انعكاس مباشر للنمو المتواصل في الحركة الجوية وكفاءة منظومة التشغيل والخدمات بالمطارات التابعة للشركة.

وتؤكد هذه المؤشرات نجاح الشركة المصرية للمطارات في مواصلة تنفيذ خططها التطويرية والتشغيلية، بما يواكب الطفرة التي يشهدها قطاع الطيران المدني المصري، ويعزز من جاهزية المطارات التابعة لها لتقديم تجربة سفر متكاملة تليق بمكانة مصر، وترسخ دورها كمركز إقليمي مهم لحركة النقل الجوي والسياحة في المنطقة.

معدلات النمو الشركة المصرية للمطارات الطيران والسياحة المؤشرات التشغيلية والمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

محمد فريد: تطوير مستمر لقدرات العاملين بهيئة الاستثمار كجزء من تقديم تجربة مميزة وذكية للمستثمرين

سكر

تداول السكر إلكترونيا عبر البورصة السلعية.. الحكومة تبدأ أولى الجلسات بعد عيد الأضحى

سعر الفائدة

يحسمه البنك المركزي غدا.. مصير سعر الفائدة بين قرارات لجنة السياسيات النقدية..ما القصة؟

بالصور

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع

أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد