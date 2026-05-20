رغم التحديات الإقليمية.. المطارات المصرية تواصل النمو بوتيرة تتجاوز العام الماضي

لم تكن الأشهر الماضية مجرد فترة تشغيل اعتيادية للمطارات المصرية، بل شكلت اختبارًا حقيقيًا لقدرة المنظومة على الحفاظ على معدلات النمو واستيعاب الحركة المتزايدة بكفاءة واستقرار، رغم ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة.

وواصلت الشركة المصرية للمطارات ترسيخ مكانتها كأحد أهم الكيانات الداعمة لحركة الطيران والسياحة في مصر والمنطقة، محققة مؤشرات تشغيلية ومالية قوية خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى نهاية أبريل 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأظهرت المؤشرات التشغيلية والمالية، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، نموًا ملحوظًا في مختلف قطاعات التشغيل، مدعومًا بزيادة حركة الرحلات والركاب وتحسن الإيرادات التشغيلية، في انعكاس واضح لاستمرار نجاح خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل بالمطارات التابعة للشركة.

تعزيز كفاءة التشغيل ورفع جاهزية المطارات

وعكست نتائج الأداء حالة من النمو المتوازن في مختلف قطاعات التشغيل، مدعومة بمتابعة ميدانية مستمرة من الطيار وائل النشار رئيس الشركه المصريه للمطارات ، بما أسهم في تعزيز كفاءة التشغيل ورفع جاهزية المطارات التابعة للشركة لاستيعاب الزيادة المتنامية في حركة السفر والطيران.

وعلى مستوى الحركة الجوية، سجلت الرحلات الدولية عبر المطارات التابعة للشركة ارتفاعًا من 124,149 رحلة إلى 133,902 رحلة، بنسبة نمو بلغت 12%، فيما ارتفعت الرحلات الداخلية من 37,403 رحلة إلى 41,768 رحلة، محققة معدل نمو مماثل بلغ 12%، في مؤشر يعكس تنامي الثقة في المطارات المصرية وزيادة معدلات التشغيل على المستويين الدولي والداخلي.

كما شهدت حركة الركاب نموًا لافتًا، حيث ارتفع عدد الركاب الدوليين من 18.38 مليون راكب إلى 20.92 مليون راكب، بنسبة زيادة بلغت 14%، بينما سجلت حركة الركاب الداخلية نموًا من 2.95 مليون راكب إلى 3.40 مليون راكب، بنسبة نمو وصلت إلى 15%، بما يعكس زيادة الطلب على السفر، ونجاح المطارات المصرية في استيعاب الحركة المتزايدة بكفاءة تشغيلية وتنظيمية عالية.

وامتد هذا الأداء الإيجابي إلى المؤشرات المالية، حيث ارتفعت إيرادات الشركة المحققة من رسوم الطائرات والركاب بنسبة 13% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، في انعكاس مباشر للنمو المتواصل في الحركة الجوية وكفاءة منظومة التشغيل والخدمات بالمطارات التابعة للشركة.

وتؤكد هذه المؤشرات نجاح الشركة المصرية للمطارات في مواصلة تنفيذ خططها التطويرية والتشغيلية، بما يواكب الطفرة التي يشهدها قطاع الطيران المدني المصري، ويعزز من جاهزية المطارات التابعة لها لتقديم تجربة سفر متكاملة تليق بمكانة مصر، وترسخ دورها كمركز إقليمي مهم لحركة النقل الجوي والسياحة في المنطقة.