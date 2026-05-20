أهلي جدة يكتسح الخليج برباعية في الدوري السعودي

اكتسح فريق أهلي جدة نظيره الخليج، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 34 ببطولة الدوري السعودي.

وجاءت رباعية أهلي جدة عن طريق ريان حامد وفراس البريكان وعلي عايش السالم (بالخطأ في مرماه) وماثيوس جونيالفيس في الدقائق 8، 34، 50، 78.

فيما جاء هدف الخليج عن طريق يورجوس ماسوراس في الدقيقة 17.

تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – ريان حامد – ماتيو دامس – فالنتين أتانجانا

خط الوسط: فراس البريكان – إنزو ميو – ميريح ديميرال– ماتيوس جونزالفيس

خط الهجوم: إيفان توني – صالح أبو الشامات.

يحتل فريق أهلي جدة، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 81 نقطة، فيما يأتي الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.