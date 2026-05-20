بريطانيا تعلن نجاح خطط الحكومة للحد من معدلات التضخم

قالت راتشيل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية، اليوم، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة في موازنة العام الماضي "ساهمت في إبقاء التضخم تحت السيطرة رغم حالة عدم الاستقرار العالمي".

وأضافت ريفز، في تعليق لها بعد تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.8 بالمئة نزولا من 3.3 بالمئة: "لقد خفضنا بالفعل فواتير الطاقة ، وجمدنا أسعار تذاكر القطارات، وألغينا الحد المتعلق بالدعم المالي للأطفال، وخلال اليومين المقبلين سأعرض المرحلة التالية من خطتنا لدعم الأسر البريطانية".

وتراجع معدل التضخم، الذي يقيس وتيرة ارتفاع الأسعار بمرور الوقت، إلى 2.8 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أبريل، مقارنة بـ3.3 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس.

ومع ذلك، يتوقع محللون أن يعاود التضخم الارتفاع ليقترب من 4 بالمئة بحلول نهاية العام، مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط في ممارسة ضغوط إضافية على الأسعار العالمية.

وخلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أبريل، انخفض تضخم أسعار الأغذية إلى 3% مقارنة بـ3.7% في مارس.

وتتمثل مهمة بنك إنجلترا في الحفاظ على معدل التضخم عند 2%، ويمكنه تحقيق ذلك عبر رفع أو خفض أسعار الفائدة للتأثير على إنفاق الأسر والشركات.