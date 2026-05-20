القوات الروسية تُدمّر زورقاً أوكرانياً في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طواقم "لانتسيت" التابعة للواء "فارياغ" للأنظمة غير المأهولة، دمرت زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود كان متجها نحو شبه جزيرة القرم، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأوضحت الطواقم أنه تم اكتشاف الزورق المسير للقوات الأوكرانية، الذي خرج، على الأرجح، من ميناء أوديسا وكان متجها نحو شبه جزيرة القرم، في منطقة جزيرة الثعبان.

وقالت الوزارة: 'تم نقل إحداثيات الهدف فورا إلى طواقم الذخيرة الجوالة "لانتسيت". ونتيجة لإجراءات منسقة ومهنية لحسابات المسيرات، تم تدمير الزورق المسير للعدو بنجاح، وهو ما أكدته لقطات المراقبة الموضوعية، التي تم تصويرها في الوقت الفعلي'".