هاني رمزي: الهبوط يظلم أندية قاتلت للبقاء والصعود.. وإلغاؤه ليس الحل

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، أن فكرة تقسيم الدوري إلى مجموعات تتنافس على أهداف مختلفة ليست أمرًا سلبيًا، بل تُطبق في العديد من الدوريات العالمية وتساهم في زيادة المنافسة والإثارة داخل المسابقة.

العمل داخل كرة القدم الحديثة

وقال هاني رمزي، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، إن العمل داخل كرة القدم الحديثة يعتمد على روح المجموعة وليس الأداء الفردي، موضحًا أن وجود مجموعة تنافس على اللقب وأخرى تصارع للهروب من الهبوط يُعد نظامًا ناجحًا تم تطبيقه في عدد من الدوريات، مستشهدًا بتجربة الدوري البلجيكي.

فكرة إلغاء الهبوط

وأضاف أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في شكل نظام البطولة، وإنما في فكرة إلغاء الهبوط للحفاظ على بقاء بعض الأندية الجماهيرية داخل الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الجميع يحب النادي الإسماعيلي ويُقدّر قيمته وتاريخه، لكن القرارات لا يجب أن تُبنى على العاطفة.

وأشار إلى أن إلغاء الهبوط يمثل ظلمًا كبيرًا للأندية التي بذلت جهدًا طوال الموسم من أجل البقاء، كما يُعد أيضًا إجحافًا بحق الأندية التي تستحق الصعود بعد نتائجها ومستوياتها الفنية.

تحديات إضافية على شكل المسابقة

وأوضح أن زيادة عدد الأندية ستفرض تحديات إضافية على شكل المسابقة في المواسم المقبلة، متسائلًا عن كيفية إدارة البطولة في ظل اتساع عدد الفرق، وما إذا كان الأمر سيؤدي مجددًا إلى تقسيم الأندية لمجموعات، مؤكدًا أن الملف يحتاج إلى دراسة دقيقة لأن الأمر ليس بالبساطة التي يتصورها البعض.