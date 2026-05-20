انخفاض مفاجيء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، حيث انخفض بنحو 20 قرشًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين لتحركات سوق الصرف.

وسجلت أسعار الدولار تراجعًا متفاوتًا بين البنوك الحكومية والخاصة، مع استقرار نسبي في حركة التداول، بالتزامن مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة المعروض من العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في أبرز البنوك كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك QNB الأهلي نحو 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك البركة نحو 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 53.30 جنيه للشراء و53.40 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 53.25 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع.

بلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري العربي عند 53.21 جنيه للشراء و53.31 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري يعلن متوسط سعر الدولار

وأعلن البنك المركزي المصري تسجيل متوسط سعر الدولار عند مستوى 53.368 جنيه للشراء و53.508 جنيه للبيع، ما يعكس استمرار حالة التراجع الطفيف في أسعار العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم.

أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

يرى خبراء مصرفيون أن انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

تحسن موارد الدولة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

تراجع الطلب على الدولار من بعض القطاعات الاستيرادية.

كما ساهمت حالة الاستقرار الاقتصادي النسبي في دعم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية.

توقعات سعر الدولار الفترة المقبلة

تتجه توقعات الأسواق إلى استمرار التحركات المحدودة لسعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة، مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات تتعلق بأسعار الفائدة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية.

ويواصل سعر الدولار تصدر اهتمامات المواطنين في مصر، خاصة مع تأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة والذهب وأسواق السيارات والمواد الخام.

ويبحث المهتمون عن سعر الدولار اليوم، الدولار اليوم في مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه، انخفاض الدولار، أسعار الدولار في البنوك، سعر الدولار بالبنك الأهلي، سعر الدولار في بنك مصر، الدولار الآن، سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 مايو 2026.