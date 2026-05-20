قنصوة يشارك بمؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» بالعاصمة الجديدة

شارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» تحت عنوان: «عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر.. الأدلة والتقدم والرؤية المُستقبلية»، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، بالعاصمة الجديدة.

وشهد المؤتمر مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين.

ويأتي المؤتمر تتويجًا للشراكة الإستراتيجية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، واستعراضًا لنتائج دراسة متكاملة حول جهود تطوير وإصلاح التعليم في مصر خلال العامين الماضيين، بما يدعم بناء منظومة تعليمية حديثة تُسهم في إعداد وتأهيل الأجيال القادمة، وتمكينهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.