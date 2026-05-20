«التعليم العالي»: تطوير المنصة الرقمية والتطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية الجامعية «Cairo 2026»

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بضرورة خروج دورة الألعاب الإفريقية الجامعية “Cairo 2026” بصورة تنظيمية مشرفة تعكس مكانة مصر وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات القارية وفق أعلى المعايير الدولية، أعلنت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الانتهاء من تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للدورة، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 9 إلى 16 أغسطس المقبل، بتنظيم مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الدورات الجامعية الإفريقية.

تطوير المنصة الرقمية والتطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية الجامعية “Cairo 2026”

ويوفر النظام الإلكتروني منظومة رقمية متكاملة لإدارة مختلف فعاليات الدورة، تبدأ من تسجيل بيانات الوفود واللاعبين، وإنهاء إجراءات الاعتماد وإصدار البطاقات التعريفية، مرورًا بمتابعة جداول المنافسات ومواقع إقامة المباريات، وصولًا إلى نظام متطور للبث اللحظي للنتائج، بما يتيح للمشاركين والجماهير متابعة نتائج المباريات أولًا بأول. وتُعد هذه الخطوة انعكاسًا للمستوى الاحترافي للتنظيم، وتمثل إضافة نوعية تعزز من مكانة البطولة على الساحة الرياضية الجامعية الإفريقية.

وبناءً على بروتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، أكد الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة، أن الجامعة استجابت فور تلقيها طلب المشاركة كشريك تكنولوجي للدورة، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص من الطلاب والكوادر الفنية والإدارية لبدء تطوير النظام الإلكتروني والتطبيق الرسمي، وذلك انطلاقًا من الدور الوطني الذي تضطلع به الجامعة في دعم وإنجاح هذا الحدث القاري الكبير، بما يسهم في تقديم نموذج رقمي متطور يعكس قدرات المؤسسات المصرية في تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى.

وأشار الدكتور أحمد كامل مهدي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، إلى أن النظام الإلكتروني الجديد خضع لاختبارات عملية من خلال تنفيذ نموذج محاكاة للدورة الإفريقية أثناء فعاليات دوري الجامعات المصرية رقم 53، الذي أُقيم خلال شهري يناير وفبراير 2026، بمشاركة نحو 4000 طالب وطالبة يمثلون 73 جامعة مصرية، تنافسوا في 21 بطولة رياضية. مؤكدًا أن النظام أثبت كفاءة عالية في إدارة مختلف الجوانب التنظيمية والفنية، بما يعكس جاهزية مصر لاستضافة البطولة وفق أحدث المعايير التقنية والتنظيمية العالمية.

وأضاف "كامل" أن النظام الإلكتروني الجديد يمثل نقلة نوعية في آليات إدارة البطولات الجامعية الإفريقية، ويجسد قدرة الكفاءات المصرية على تطوير حلول رقمية متقدمة تواكب أحدث المعايير الدولية في التنظيم والإدارة، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التحول الرقمي، ودعم مكانة مصر الريادية إقليميًا ودوليًا في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاعا التعليم والرياضة الجامعية.