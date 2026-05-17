مقترح برلماني لـ«الزراعة والتضامن والتعليم العالي»: سنة تكليف ميداني لخريجي الزراعة والطب البيطري

تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التعليم العالي، بشأن استحداث سنة تكليف ميداني، لخريجي كليات الزراعة والطب البيطري، وإدراج الإرشاد الزراعي والبيطري، رسمياً ضمن مجالات الخدمة العامة.

عجز في الكوادر البيطرية

وأكد النائب ياسر قدح في مقترحه، أن قطاعي الإرشاد الزراعي والبيطري يواجهان عجزاً حاداً في الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل المباشر مع الفلاحين والمربين، مشيراً إلى أن الحل يكمن في استغلال طاقات آلاف الخريجين سنوياً لتحويل المعرفة الأكاديمية إلى واقع تطبيقي يخدم الأمن الغذائي القومي.

وتضمن المقترح محورين رئيسيين، أولهما التكليف الميداني، بحيث يتم احتساب سنة تدريبية للخريجين من البنين والبنات، داخل مديريات الزراعة والوحدات البيطرية، تُعتمد كخبرة عملية ومسوغ أساسي لمزاولة المهنة والتعيين مستقبلاً، والثاني إدراج الإرشاد الزراعي والبيطري كخيار أساسي في الخدمة العامة، للإناث والذكور المعفيين من التجنيد، لسد الفراغ في الجمعيات الزراعية بالقرى.

توقيع بروتوكول

وطالب "قدح" بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الزراعة والتضامن والتعليم العالي، لتوفير مكافآت مالية، لهؤلاء الخريجين من خلال الحسابات والصناديق الخاصة بوزارة الزراعة، بما يضمن توفير عائد مادي لهم دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية، مع منحهم شهادات تدريبية معتمدة ترفع من كفاءتهم وتؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح النائب، أن هذا المقترح يهدف إلى: تحديث المنظومة الزراعية، عبر نقل تكنولوجيا الري والزراعة الحديثة للفلاح بواسطة شباب الأكاديميين، فضلا عن تنمية الثروة الحيوانية، من خلال الرقابة الصحية البيطرية المكثفة في القرى والنجوع، إضافة الى دعم الشباب، عبر ربطهم بسوق العمل الميداني فور التخرج وتخفيف العبء عن الجهاز الإداري للدولة.