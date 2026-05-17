حظ .. معتمد جمال يكشف أسباب خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية

علق معتمد جمال على خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، مؤكدًا أن الفريق لم يظهر بالمستوى المعتاد خلال المباراة النهائية.

وقال معتمد جمال، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «في الشوط الثاني حاولنا نغيّر طريقة اللعب ونحاول نسجل، لكن مقدرناش».

وأضاف: «ملعبناش الكرة اللي إحنا متعودين عليها، ورجعنا لورا بشكل كبير، وادينا اتحاد العاصمة الأفضلية».

وتابع المدير الفني للزمالك: «مكنّاش عايزين نوصل للسيناريو ده، واللاعبين مكنوش في حالتهم، وإحنا كلنا بصراحة مكنّاش في حالتنا».

واستكمل: «وصلنا لركلات الترجيح، ودي دايمًا 50-50، وفي النهاية دي كرة القدم».

وأكد معتمد جمال أن الفريق سيغلق صفحة البطولة سريعًا، قائلًا: «هردّ لجماهير الزمالك، وهنقفل الصفحة علشان نركز في ماتش الأربعاء، ونحاول نختم الموسم ببطولة».

كما تحدث عن مشاركة محمد شحاتة في تسديد ركلات الترجيح، موضحًا: «محمد شحاتة سدد الركلة الثامنة، لأنه مكنش فيه غير محمد إبراهيم ومحمد إسماعيل وكان مصاب، وفي النهاية دي ركلات جزاء، وأفضل لاعبي العالم بيضيعوا».

واختتم تصريحاته قائلًا: «هي في الآخر ضربات حظ، ومتقدرش تقول مين يشوط ومين لأ، طالما وصلنا للركلة رقم 8 يبقى أي لاعب ممكن يسدد».