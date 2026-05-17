حارس اتحاد العاصمة الجزائري: جئنا للقاهرة من أجل التتويج بالكونفدرالية

أبدى اتحاد العاصمة وحارس مرماه أسامة بن بوط سعادة كبيرة عقب التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت وسط أجواء جماهيرية حماسية.

وأكد بن بوط، خلال تصريحاته التلفزيونية عقب نهاية اللقاء، أن هذا الإنجاز يمثل لحظة تاريخية للنادي ولجماهيره، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية منذ بداية المشوار القاري وحتى المباراة النهائية. وأوضح أن الفريق دخل المواجهة بعقلية الانتصار فقط، ولم يكن يفكر مطلقًا في الوصول إلى ركلات الترجيح، بل كان الهدف الأساسي هو حسم اللقاء والتتويج بالبطولة.

وأشار حارس اتحاد العاصمة إلى أن اللاعبين أهدوا هذا اللقب إلى الشعب الجزائري بالكامل، وإلى جماهير النادي التي ساندت الفريق بقوة طوال البطولة، سواء داخل الجزائر أو خارجها، مؤكدًا أن حضور الجماهير إلى القاهرة ومنحهم الدعم المتواصل كان له دور كبير في رفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

وأضاف أن الفريق واجه منافسًا قويًا يملك خبرات كبيرة في البطولات القارية، إلا أن لاعبي اتحاد العاصمة أظهروا شخصية قوية وروحًا قتالية عالية طوال المباراة، وهو ما ساعدهم على تجاوز الضغوط والخروج بالكأس في النهاية.

وشدد بن بوط على أن التوفيق لعب دورًا مهمًا في تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب الجهد الكبير الذي بذله جميع اللاعبين والجهاز الفني طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الفريق سيواصل العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات وإسعاد جماهير اتحاد العاصمة خلال المواسم المقبلة، خاصة بعد هذا التتويج القاري الذي وصفه بالمميز والتاريخي للنادي والكرة الجزائرية