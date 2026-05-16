لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم في فصل بإحدى المدارس .

ومن جانبهم ، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مع الفيديو المتداول بتعليقات غاضبة ، معبرين عن رفضهم لهذا المشهد سواء كان قديما أو حديثا وسواء كان داخل او خارج مصر .

وقال محسن ممدوح: ده على أيامي كنت بشوف المدرس بمشي من شارع تاني.

وقالت آلاء عزت: أيام ماكان في تعليم وأخلاق كنا بنخاف نعدي من شارع بيت المدرس خوفا واحتراما له.

وقالت مريم صابر: لازم الولد ده يتعاقب المعلم له احترامه وتقديره.

وقال محمد زيدان: والله كنا قاعدين على القهوة ومدرس الإنجليزي عدا من قدامها وبصلنا قومنا جرينا وكنا في تالتة ثانوي.

وقال محمد محمود: إن لم يفصل نهائياً من التعليم ويحبس يبقي عليه العوض في التعليم وهيبة المعلم.

وقال محمد جمال : والله كنا لما نشوف الأساتذة في الشارع بنخاف نسلم عليهم أحتراماً وتقديراً لمكانتهم الرفيعة في قلوبنا.

وقال حسن الجمال : . حسبي الله ونعم الوكيل في اللي وصل المجتمع لكده وفي كل اب وام مش عارفين يربوا عيالهم .

وقالت حياة محمد : دى نتيجه تربية ام واب ميعرفوش حاجه عن التربية اصلا

وقالت دينا الباشا: المدرس لو كان اخد رد فعل ومد ايده عجنه كانوا قالوا شوفوا ازاي بيستقوى علي الطلبه

وقال محمود سيد : كنا زمان نقعد نراقب الاستاذ من باب الفصل جاي من بعيد ولا لا واول ما يقرب كلو بيقعد علي الدكة ويربع أيده

جدير بالذكر انه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي بيانات رسمية من وزارة التربية والتعليم أو أي من المديريات أو الإدارات التعليمية ، للكشف عن مدى حقيقة الفيديو المتداول و حقيقة تصويره في إحدى المدارس المصرية وموعد تصويره والاجراءات المتخذة ، حيث مازال الفيديو تحت البحث والتحقق من الجهات التعليمية المعنية .