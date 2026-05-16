رويترز: تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس هانتا في كندا

أفادت وكالة رويترز، في تقرير حديث، بتسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس هانتا في كندا، في واقعة أثارت اهتماماً صحياً نظراً لندرة انتشار هذا الفيروس في البلاد، الذي يُعد من الأمراض الفيروسية المرتبطة عادةً بالتماس مع القوارض أو بيئات ملوثة بإفرازاتها.

وذكرت رويترز أن السلطات الصحية الكندية أكدت رصد الحالة في إطار أنظمة المراقبة الوبائية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بهوية المصاب أو حالته الصحية الدقيقة، في حين تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لمتابعة الوضع ومنع أي احتمال لانتشار العدوى.

ويُعد فيروس هانتا من الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول أو فضلات القوارض المصابة، وقد يسبب في بعض الحالات المتقدمة متلازمة رئوية خطيرة أو مضاعفات تنفسية حادة، إلا أن انتقاله بين البشر يُعد نادراً للغاية وفق البيانات الطبية المعتمدة.

وأكدت السلطات الصحية في كندا أنها تتابع الحالة بشكل دقيق ضمن بروتوكولات الرصد الوبائي، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات حتى الآن على تفشٍ واسع أو حالات إضافية مرتبطة بالحالة المسجلة. كما دعت المواطنين، خصوصاً في المناطق الريفية أو القريبة من أماكن تواجد القوارض، إلى اتباع إجراءات الوقاية الأساسية، مثل تجنب ملامسة القوارض الحية أو الميتة، وتنظيف الأماكن المشتبه بتلوثها بطرق آمنة.

وتأتي هذه الحالة في سياق مراقبة مستمرة للأمراض الحيوانية المنشأ (Zoonotic diseases) في كندا، حيث تعمل الجهات الصحية على تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والتعامل السريع مع أي إصابات محتملة، خاصة مع التغيرات البيئية التي قد تؤثر على أنماط انتشار هذه الفيروسات.

ولم تصدر حتى الآن تقارير تشير إلى وجود مخاطر صحية عامة مرتبطة بهذه الحالة الفردية، بينما تواصل الجهات المختصة متابعة الوضع لضمان عدم تطور أي سيناريو وبائي.