سعر الريال السعودي اليوم 16 مايو 2026 في البنوك المصرية .. شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 16 مايو 2026 حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري داخل أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المحلية، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبنوك واستمرار ترقب المواطنين لتحركات أسعار العملات العربية والأجنبية، خاصة مع زيادة الطلب على الريال السعودي خلال موسم الحج والاستعدادات المتواصلة للسفر إلى الأراضي المقدسة .

ويتابع المواطنون بصورة مستمرة أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية، سواء لأغراض السفر والعمرة والحج أو لتحويلات العاملين بالخارج، في ظل اختلافات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر داخل القطاع المصرفي المصري .

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت داخل عدد كبير من البنوك، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 14.03 جنيه و14.11 جنيه، فيما تراوحت أسعار البيع بين 14.10 جنيه و14.13 جنيه وفق أحدث التحديثات المعلنة بالبنوك .

سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي مستوى 14.09 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 14.11 جنيه، ليواصل البنك تقديم واحد من أعلى أسعار شراء الريال السعودي داخل السوق المصرفية المصرية اليوم .

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر شراء الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 14.08 جنيه، في حين سجل سعر البيع 14.11 جنيه، مع استمرار استقرار التعاملات بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك .

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

أما البنك الأهلي الكويتي فقد سجل سعر شراء الريال السعودي لديه 14.11 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 14.13 جنيه، ليسجل بذلك أعلى سعر بيع للريال السعودي بين البنوك المذكورة اليوم .

أسعار الريال السعودي مع موسم الحج 2026

ويأتي استقرار سعر الريال السعودي بالتزامن مع ارتفاع اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات العربية، خصوصًا مع اقتراب موسم الحج وزيادة الإقبال على شراء الريال السعودي لتغطية نفقات السفر والإقامة بالأراضي المقدسة .

كما يواصل المواطنون البحث عن أسعار الريال القطري والدينار الكويتي والعملات الخليجية الأخرى داخل البنوك المصرية، بالتزامن مع تحركات الأسواق المالية العالمية والتغيرات المستمرة في أسعار الصرف .

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر شراء الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي نحو 14.07 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.11 جنيه، مع استمرار حالة الاستقرار في تعاملات العملة السعودية اليوم .

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

واستقر سعر شراء الريال السعودي داخل إتش إس بي سي عند 14.08 جنيه، فيما سجل سعر البيع 14.11 جنيه خلال تعاملات السبت .

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

كما بلغ سعر شراء الريال السعودي داخل البنك المصري الخليجي نحو 14.06 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.12 جنيه .

سعر الريال السعودي في بنك نكست

ووصل سعر شراء الريال السعودي في بنك نكست إلى 14.06 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 14.11 جنيه .

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وسجل المصرف العربي الدولي سعر شراء عند 14.07 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.11 جنيه خلال تعاملات اليوم .

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

كما استقر سعر شراء الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان عند 14.06 جنيه، في حين سجل سعر البيع 14.11 جنيه .

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر شراء الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 14.04 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 14.11 جنيه .

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر شراء الريال السعودي داخل بنك البركة نحو 14.04 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 14.10 جنيه .

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما جاء سعر شراء الريال السعودي في بنك مصر عند 14.04 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.11 جنيه .

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

واستقر سعر شراء الريال السعودي داخل بنك قناة السويس عند 14.03 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 14.12 جنيه .

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري

ووصل سعر شراء الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري إلى 14.04 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.11 جنيه .