عمرو أديب: احتمال 50 % أمريكا تضرب إيران من أول وجديد
اتحاد العاصمة بطلا للكونفدرالية الإفريقية بركلات الترجيح على حساب الزمالك
أقل راتب 10,000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بميناء دمياط
قيمة قانونية وفكرية.. الوفد ينفي إقالة ثروت الخرباوي من منصب المستشار القانوني
نقابتا التمثيلية والسينمائية تدعمان مقترح ياسر جلال لحماية حقوق الفنانين
خروف مقابل طلب صداقة من النائبة.. قصة طبيب سوهاج مع البرلمانية تثير التفاعل
الأهلي يقترب من فسخ عقد توروب بالتراضي
أحمد سالم: طفرة التمويل غير المصرفي في مصر.. فرصة للتطوير أم إنذار لمخاطر قادمة؟
أنهوا حياته ودفنوا جثمانه.. 16 يونيو النطق بالحكم على المتهمين بقـ.تل شاب في البحيرة
التعليم تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة
جامبا أوساكا يتوّج بطلا لدوري أبطال آسيا 2 على حساب النصر
نهائي الكونفدرالية.. انتهاء الوقت الأصلي بين الزمالك واتحاد العاصمة
أصل الحكاية

سعر الريال السعودي اليوم 16 مايو 2026 في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

سعر الريال السعودي اليوم 16 مايو 2026 في البنوك المصرية .. شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 16 مايو 2026 حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري داخل أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المحلية، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبنوك واستمرار ترقب المواطنين لتحركات أسعار العملات العربية والأجنبية، خاصة مع زيادة الطلب على الريال السعودي خلال موسم الحج والاستعدادات المتواصلة للسفر إلى الأراضي المقدسة .

ويتابع المواطنون بصورة مستمرة أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية، سواء لأغراض السفر والعمرة والحج أو لتحويلات العاملين بالخارج، في ظل اختلافات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر داخل القطاع المصرفي المصري .

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت داخل عدد كبير من البنوك، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 14.03 جنيه و14.11 جنيه، فيما تراوحت أسعار البيع بين 14.10 جنيه و14.13 جنيه وفق أحدث التحديثات المعلنة بالبنوك .

سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي مستوى 14.09 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 14.11 جنيه، ليواصل البنك تقديم واحد من أعلى أسعار شراء الريال السعودي داخل السوق المصرفية المصرية اليوم .

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر شراء الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 14.08 جنيه، في حين سجل سعر البيع 14.11 جنيه، مع استمرار استقرار التعاملات بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك .

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

أما البنك الأهلي الكويتي فقد سجل سعر شراء الريال السعودي لديه 14.11 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 14.13 جنيه، ليسجل بذلك أعلى سعر بيع للريال السعودي بين البنوك المذكورة اليوم .

سعر الريال القطري في مصر اليوم

أسعار الريال السعودي مع موسم الحج 2026

ويأتي استقرار سعر الريال السعودي بالتزامن مع ارتفاع اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات العربية، خصوصًا مع اقتراب موسم الحج وزيادة الإقبال على شراء الريال السعودي لتغطية نفقات السفر والإقامة بالأراضي المقدسة .

كما يواصل المواطنون البحث عن أسعار الريال القطري والدينار الكويتي والعملات الخليجية الأخرى داخل البنوك المصرية، بالتزامن مع تحركات الأسواق المالية العالمية والتغيرات المستمرة في أسعار الصرف .

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر شراء الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي نحو 14.07 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.11 جنيه، مع استمرار حالة الاستقرار في تعاملات العملة السعودية اليوم .

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

واستقر سعر شراء الريال السعودي داخل إتش إس بي سي عند 14.08 جنيه، فيما سجل سعر البيع 14.11 جنيه خلال تعاملات السبت .

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

كما بلغ سعر شراء الريال السعودي داخل البنك المصري الخليجي نحو 14.06 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.12 جنيه .

سعر الريال السعودي في بنك نكست

ووصل سعر شراء الريال السعودي في بنك نكست إلى 14.06 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 14.11 جنيه .

سعر الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وسجل المصرف العربي الدولي سعر شراء عند 14.07 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.11 جنيه خلال تعاملات اليوم .

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

كما استقر سعر شراء الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان عند 14.06 جنيه، في حين سجل سعر البيع 14.11 جنيه .

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر شراء الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 14.04 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 14.11 جنيه .

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر شراء الريال السعودي داخل بنك البركة نحو 14.04 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 14.10 جنيه .

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما جاء سعر شراء الريال السعودي في بنك مصر عند 14.04 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.11 جنيه .

سعر الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

واستقر سعر شراء الريال السعودي داخل بنك قناة السويس عند 14.03 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 14.12 جنيه .

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري

ووصل سعر شراء الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري إلى 14.04 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.11 جنيه .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الدواجن

نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

مدرسة الشهيد ياسر جنينة

رسمياً..إلغاء قرار تحويل مدرسة الشهيد ياسر جنينة بالشروق ليابانية

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

مناسك الحج

العشر الأول من ذي الحجة.. تعرف على أبرز الأحداث الدينية فيها

أعمال مستحبة في العشر الأول من ذي الحجة

كيف تفوز بفضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإفتاء توضح

أفضل طريقة لعمل كيكة سينابون رولز بطعم القرفة الغني

طريقة عمل كيكة السينابون

في عيد ميلاده.. لماذا ظل عادل إمام الرقم الأصعب في تاريخ شباك التذاكر؟ |تقرير

عادل إمام

سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة

سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة

أمل جديد لمرضى ضمور العضلات الدوشيني.. نتائج واعدة لعلاج جيني جديد لضمور العضلات

ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

