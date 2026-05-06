قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيه بري: عراقجي أكد لنا أن لبنان جزء من أي اتفاق بين واشنطن وطهران
مدبولي لـ"صدى البلد": إنشاء أول مصنع لإنتاج المادة الخام للأدوية لكسر الاحتكار العالمي
النيابة تحقق مع البلوجر دنيا فؤاد حول جمع تبرعات لعلاج السرطان بالإسماعيلية
حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور
محافظ البحيرة تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025-2026
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)
الأردن يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو
الخارجية الإيرانية: لم نسلم بعد ردنا على الورقة الأمريكية للوسيط الباكستاني
مصدر يكشف حقيقة ترك وزير الصحة قاعة اجتماع النواب غاضبا
معسكر مايو.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الريال السعودي اليوم 6 مايو 2026 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم 6 مايو 2026 في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي اليوم 6 مايو 2026 في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

سعر الريال السعودي اليوم 6 مايو 2026 في البنوك المصرية.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تحركات طفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 داخل البنوك والمكاتب المصرفية، في ظلّ متابعة مستمرة من قبل المواطنين والمتعاملين، خاصةً مع تزايد الطلب على العملة السعودية خلال مواسم السفر والعمرة، حيث سجل الريال في بنك مصر نحو 14.21 جنيه للشراء، و14.29 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث متاح حتى الآن.

وتعكس هذه التحركات المحدودة حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، بالتزامن مع ترقب واسع لأي تغيرات قد تؤثر على أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المحلية، ما يجعل سعر الريال من المؤشرات المهمة التي يراقبها قطاع كبير من المواطنين.

واقرأ أيضًا:

سعر الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 14.03 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، وهو ما يعكس مستوى مرجعيًا لباقي البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.99 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، ليأتي ضمن النطاق السعري المتقارب مع معظم البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.99 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله البنك الأهلي، ما يعكس استقرارًا في سياسات التسعير بين البنوك الكبرى.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند 13.96 جنيه للشراء، و14.06 جنيه للبيع، بفارق طفيف عن أسعار البنوك الأخرى، ضمن تحركات محدودة في السوق.

سعر الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.98 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، ليظل ضمن النطاق السعري المستقر خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للريال السعودي خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ 14.26 جنيه للشراء، و14.29 جنيه للبيع، ما يعكس ارتفاعًا نسبيًا مقارنة بباقي البنوك.

سعر الريال السعودي في بنك نكست

وصل سعر الريال السعودي في بنك نكست إلى 14.02 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، ليأتي قريبًا من متوسط الأسعار في السوق المصرفية.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 14.00 جنيه للشراء، و14.05 جنيه للبيع، بفارق طفيف عن باقي البنوك.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي 14.04 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، ضمن النطاق السعري المستقر.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي

جاء سعر الريال السعودي في المصرف العربي عند 14.02 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، ليحافظ على استقرار ملحوظ.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 14.14 جنيه للشراء، و14.17 جنيه للبيع، وهو من بين الأسعار الأعلى نسبيًا في السوق.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 14.02 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، ضمن نفس نطاق الأسعار السائدة.

سعر الريال السعودي اليوم السبت فى مصر

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 14.06 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع، بفارق طفيف عن المتوسط العام.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

جاء سعر الريال السعودي في بنك فيصل عند 13.97 جنيه للشراء، و14.04 جنيه للبيع، ليكون من أقل الأسعار نسبيًا في بعض التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي نحو 13.90 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع، ليعكس تباينًا محدودًا في الأسعار بين البنوك.

سعر الريال السعودي

ويراقب المتعاملون هذه التغيرات بشكل مستمر، خاصة مع اقتراب مواسم دينية وسفر، ما قد يؤدي إلى تحركات أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة المقبلة

تشير المؤشرات الحالية إلى احتمالات استمرار الاستقرار النسبي في سعر الريال السعودي، ما لم تحدث تغيرات كبيرة في سوق العملات أو مستويات الطلب، وهو ما يجعل السوق في حالة ترقب دائم لأي مستجدات.

سعر الريال سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي في مصر 2026 سعر الريال مقابل الجنيه المصري سعر الريال في البنوك المصرية سعر الريال السعودي بنك مصر سعر الريال البنك الأهلي المصري الريال السعودي اليوم تحديث مباشر كم سعر الريال السعودي الآن أسعار العملات اليوم في مصر سعر الريال السعودي في السوق اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

ترشيحاتنا

المهندس رأفت هندي، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: مصر في صدارة سرعة الإنترنت على مستوى أفريقيا.. وتقدمنا 14 مركزا بمستوى الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: مصر توطن الصناعات التكنولوجية وتستهدف 6 مليارات دولار من صادرات القطاع

وزير الصناعة

وزير الصناعة: نناقش مع القطاع الخاص فكرة إنشاء منصة تجارة إلكترونية لربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد