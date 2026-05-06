سعر الريال السعودي اليوم 6 مايو 2026 في البنوك المصرية.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تحركات طفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 داخل البنوك والمكاتب المصرفية، في ظلّ متابعة مستمرة من قبل المواطنين والمتعاملين، خاصةً مع تزايد الطلب على العملة السعودية خلال مواسم السفر والعمرة، حيث سجل الريال في بنك مصر نحو 14.21 جنيه للشراء، و14.29 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث متاح حتى الآن.

وتعكس هذه التحركات المحدودة حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، بالتزامن مع ترقب واسع لأي تغيرات قد تؤثر على أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المحلية، ما يجعل سعر الريال من المؤشرات المهمة التي يراقبها قطاع كبير من المواطنين.

واقرأ أيضًا:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 14.03 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، وهو ما يعكس مستوى مرجعيًا لباقي البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.99 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، ليأتي ضمن النطاق السعري المتقارب مع معظم البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.99 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله البنك الأهلي، ما يعكس استقرارًا في سياسات التسعير بين البنوك الكبرى.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند 13.96 جنيه للشراء، و14.06 جنيه للبيع، بفارق طفيف عن أسعار البنوك الأخرى، ضمن تحركات محدودة في السوق.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.98 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، ليظل ضمن النطاق السعري المستقر خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للريال السعودي خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ 14.26 جنيه للشراء، و14.29 جنيه للبيع، ما يعكس ارتفاعًا نسبيًا مقارنة بباقي البنوك.

سعر الريال السعودي في بنك نكست

وصل سعر الريال السعودي في بنك نكست إلى 14.02 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، ليأتي قريبًا من متوسط الأسعار في السوق المصرفية.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 14.00 جنيه للشراء، و14.05 جنيه للبيع، بفارق طفيف عن باقي البنوك.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي 14.04 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، ضمن النطاق السعري المستقر.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي

جاء سعر الريال السعودي في المصرف العربي عند 14.02 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، ليحافظ على استقرار ملحوظ.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 14.14 جنيه للشراء، و14.17 جنيه للبيع، وهو من بين الأسعار الأعلى نسبيًا في السوق.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 14.02 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، ضمن نفس نطاق الأسعار السائدة.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 14.06 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع، بفارق طفيف عن المتوسط العام.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

جاء سعر الريال السعودي في بنك فيصل عند 13.97 جنيه للشراء، و14.04 جنيه للبيع، ليكون من أقل الأسعار نسبيًا في بعض التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي نحو 13.90 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع، ليعكس تباينًا محدودًا في الأسعار بين البنوك.

ويراقب المتعاملون هذه التغيرات بشكل مستمر، خاصة مع اقتراب مواسم دينية وسفر، ما قد يؤدي إلى تحركات أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة المقبلة

تشير المؤشرات الحالية إلى احتمالات استمرار الاستقرار النسبي في سعر الريال السعودي، ما لم تحدث تغيرات كبيرة في سوق العملات أو مستويات الطلب، وهو ما يجعل السوق في حالة ترقب دائم لأي مستجدات.