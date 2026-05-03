الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى

انخفضت أسعار الريال السعودي في مصر خلال تعاملات مطلع الأسبوع الجاري، حيث تعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في مصر خاصة مع اقتراب موسم الحج.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم الأحد 3 مايو  2026 مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأحد 3-5-2026:

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد ليسجل:

سعر الشراء: 14.29 جنيه.

سعر البيع: 14.32 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك اتش إس بي سي اليوم لنحو:

سعر الشراء: 14.26 جنيه.

سعر البيع: 14.28 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.26 جنيه.

سعر البيع: 14.29 جنيه.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  اليوم لنحو :

سعر الشراء: 14.23 جنيه.

سعر البيع: 14.28 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم لنحو:

سعر الشراء: 14.21جنيه.

سعر البيع: 14.28 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.21جنيه.

سعر البيع: 14.28 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة  اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.21جنيه.

سعر البيع: 14.28 جنيه.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم ليسجل:

سعر الشراء: 14.20جنيه.

سعر البيع: 14.27 جنيه

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.18جنيه.

سعر البيع: 14.28 جنيه.يه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.18جنيه.

سعر البيع: 14.28 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي اليوم نحو:

سعر الشراء: 14.15جنيه.

سعر البيع: 14.26 جنيه.

نزل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي اليوم لنحو:

سعر الشراء: 14.12جنيه.

سعر البيع: 14.31 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم نحو:

سعر الشراء: 13.90جنيه.

سعر البيع: 14.29 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم نحو :

سعر الشراء: 13.79جنيه.

سعر البيع: 14.29 جنيه.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

سعر الشراء: 14.25جنيه.

سعر البيع: 14.29 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

14.29جنيه.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد

14.26جنيه.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأحد

14.23جنيه.

