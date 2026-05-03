التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه خلال مشاجرة للدفاع عن خطيبته ببنها

صرحت جهات التحقيق المختصة ببنها في القليوبية بدفن جثمان شاب لقي مصرعه إثر تعرضه لعدة طعنات بسلاح أبيض، على يد فكهاني خلال مشاجرة بينهما لمعاتبته على معاكسة خطيبته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا يفيد بوصول شاب جثة هامدة إلى مستشفى بنها الجامعي، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليه يُدعى "أحمد.ى" 23 عامًا، عامل.

وكشفت التحريات أن الواقعة نشبت إثر مشادة كلامية بين المجني عليه وبائع فاكهة، تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المتهم عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، محدثًا إصابته التي أودت بحياته لمعاتبة المجنى عليه على معاكسة المتهم لخطيبته بمنطقة الحرس الوطني في بنها.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يضايق خطيبة المجني عليه، وسعى للارتباط بها، ما تسبب في خلافات سابقة بين الطرفين، قبل أن تتطور الأحداث إلى الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة أعمالها في الواقعة، التي أصدرت قرارها بالتصريح بدفن الجثمان.