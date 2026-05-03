الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بنك التنمية الآسيوي يطلق مبادرة بقيمة 70 مليار دولار لتوسيع تجارة الكهرباء عبر الحدود

بنك التنمية الآسيوي يطلق مبادرة بقيمة 70 مليار دولار لربط شبكات الطاقة في آسيا

أ ش أ

يدعم بنك التنمية الآسيوي مبادرات جديدة في مجال الطاقة والبنية التحتية الرقمية بقيمة 70 مليار دولار بحلول عام 2035، بهدف ربط شبكات الطاقة، وتوسيع تجارة الكهرباء عبر الحدود، وتحسين الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ.

وقال رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتو كاندا: "ستحدد الطاقة والوصول الرقمي مستقبل المنطقة".. تُساهم هاتان المبادرتان في بناء الأنظمة التي تحتاجها آسيا والمحيط الهادئ للنمو والتنافس والتواصل. ومن خلال ربط شبكات الطاقة والشبكات الرقمية عبر الحدود، يُمكننا خفض التكاليف، وتوسيع الفرص، وتوفير طاقة موثوقة ووصول رقمي لمئات الملايين من الناس.

وستعمل مبادرة شبكة الطاقة لعموم آسيا على ربط أنظمة الطاقة الوطنية والإقليمية لضمان تدفق الطاقة المتجددة عبر الحدود، بينما سيُساعد الطريق السريع الرقمي لآسيا والمحيط الهادئ في سد فجوة البنية التحتية الرقمية وتمكين المنطقة من الاستفادة من النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وفي إطار مبادرة شبكة الطاقة لعموم آسيا، سيعمل بنك التنمية الآسيوي مع الحكومات وشركات المرافق والقطاع الخاص وشركاء التنمية لحشد 50 مليار دولار بحلول عام 2035 لبنية تحتية للطاقة عابرة للحدود تُتيح استخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع.

وستركز المبادرة على نقل الطاقة وتكامل الشبكة، بما في ذلك الخطوط العابرة للحدود، والمحطات الفرعية، والتخزين، ورقمنة الشبكة.

كما ستدعم توليد الطاقة المرتبط بتجارة الكهرباء، بما في ذلك مشاريع تصدير الطاقة المتجددة، والمراكز الإقليمية للطاقة المتجددة، ومرافق التوليد والتخزين الهجينة.

ويهدف بنك التنمية الآسيوي بحلول عام 2035، إلى دمج نحو 20 جيجاوات من الطاقة المتجددة عبر الحدود، وربط 22 ألف كيلومتر من خطوط النقل، وتحسين فرص حصول 200 مليون شخص على الطاقة، وخلق 840 ألف وظيفة، وخفض انبعاثات قطاع الطاقة الإقليمي بنسبة 15%.

ويتوقع البنك تمويل نحو نصف قيمة هذه المبادرة البالغة 50 مليار دولار من موارده الخاصة، وجمع الباقي من خلال التمويل المشترك، بما في ذلك من القطاع الخاص.

وتمثل مبادرة شبكة الطاقة لعموم آسيا تحولاً من روابط الطاقة بين الدول إلى نهج إقليمي لتجارة الطاقة.

ويستند هذا المشروع إلى مبادرات التعاون الإقليمية القائمة، بما في ذلك برنامج التعاون الاقتصادي دون الإقليمي لجنوب آسيا، ومبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات، وتخطيط ربط الشبكات الكهربائية، وشبكة الطاقة التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، واستراتيجية الطاقة 2030 للتعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى.

وسيجمع مشروع الطريق السريع الرقمي لآسيا والمحيط الهادئ 20 مليار دولار بحلول عام 2035 لتمويل الممرات الرقمية، والبنية التحتية للبيانات، والاقتصادات الجاهزة للذكاء الاصطناعي.

وستركز الاستثمارات على البنية التحتية المتصلة، بما في ذلك شبكات الألياف الضوئية الأرضية والبحرية، ووصلات الأقمار الصناعية، ومراكز البيانات الإقليمية.

كما سيقدم بنك التنمية الآسيوي الدعم في مجال السياسات واللوائح، بما في ذلك إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وسيستثمر في برامج تنمية المهارات لتعزيز الجاهزية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ويتوقع بنك التنمية الآسيوي تمويل 15 مليار دولار من أصل 20 مليار دولار مخصصة لهذه المبادرة من موارده الخاصة، وجمع 5 مليارات دولار من خلال التمويل المشترك، بما في ذلك من القطاع الخاص.

