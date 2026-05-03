قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلامة داود: الأزهر ستقدم الدعم الكامل لـ جامعة نور مبارك لتعزيز النشاط العلمي
عودة الأجواء الشتوية..هل تتعطل الدراسة غدا بسبب سوء الطقس؟
عمرو أديب: هاني شاكر قيمة فنية ووطنية وأغانيه خالدة في الوجدان العربي
بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق مؤقت لموانئ البحر الأحمر ماعدا سفاجا والغردقة
مصادر باكستانية: المفاوضات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدماً ملحوظاً
محافظ البحر الأحمر: ندرس جميع العقبات التي أخّرت الإسكان الاجتماعي
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال الترميم بالمساجد والأماكن الأثرية وسط القاهرة
3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد
وعكة صحية مفاجئة تُدخل جنات المستشفى.. وتطلب الدعاء من جمهورها
كيف كان الرسول يصلي صلاة العشاء؟.. بـ 18 خطوة تفوز بثوابها كاملا
رحل إلى ابنته حبيبته.. أنوشكا: هاني شاكر كان إنسانًا في منتهى الرقي والهدوء
أخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال الترميم بالمساجد والأماكن الأثرية وسط القاهرة

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة
أحمد سعيد

تابع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال الترميم والتطوير بعددٍ من المساجد والأماكن الأثرية بمنطقة السيدة عائشة بوسط القاهرة، وذلك في ضوء الاهتمام بإحياء التراث الإسلامي والحفاظ على الهوية الحضارية المصرية.

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال الترميم بالمساجد والأماكن الأثرية

وشملت الجولة تفقد مسجدي المسبح والغوري، إلى جانب مقام سيدي جلال الدين السيوطي، للوقوف على مستجدات جهود الترميم ومعدلات الإنجاز، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف استعادة الرونق الأثري والمظهر الحضاري لهذه المواقع. 

كما شملت الجولة متابعة أعمال ترميم مئذنتي قوصون والتربة السلطانية، فضلًا عن تفقد الأعمال الجارية بمحيط مقام وضريح سيدي جلال الدين السيوطي، ومقام وضريح الإمام العز بن عبد السلام، سلطان العلماء، بمنطقة مقابر سيدي عقبة الجديدة بحي الخليفة، حيث استمع الوزير والمحافظ إلى عرض بشأن خطة إدراجه ضمن المرحلة المقبلة لأعمال التطوير والترميم. 

واستمع وزير الأوقاف والمحافظ إلى شرح تفصيلي لمراحل الترميم وآليات التنفيذ، والتحديات التي تواجه بعض المواقع، لا سيما مسجد المسبح، مؤكدين أهمية تذليل أي عقبات بالتنسيق الكامل بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للآثار، بما يضمن سرعة الإنجاز مع الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري الأصيل. 

وأكد الدكتور أسامة الأزهري حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، من أجل صون التراث الإسلامي، والحفاظ على المساجد والأضرحة ذات القيمة التاريخية، بما يسهم في تعزيز الوعي الحضاري وإبراز الوجه المشرق للعمارة الإسلامية في مصر.

كما توجه بالشكر لمحافظ القاهرة على هذه الجولة التفقدية، مؤكدًا استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لدفع العمل بوتيرة متسارعة، وتحقيق أفضل النتائج في ملف الترميم والتطوير. 

رافق الوزير والمحافظ في الجولة عددٌ من القيادات التنفيذية والهندسية، من بينهم نصر الدين محمود البسيوني؛ مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحمد عراقي مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، والشيخ أحمد جمال؛ مدير مديرية القاهرة، والمحاسب أشرف منصور؛ نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور عبد الله سعد مدير عام تفتيش شرق القاهرة بهيئة الآثار، وشريف أحمد حسن، مدير مشروعات شمال وشرق ووسط القاهرة بالإدارة الهندسية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب قيادات العمل الدعوي والتنفيذي بالمحافظة.

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال الترميم بالمساجد والأماكن الأثرية وزير الأوقاف محافظ القاهرة أعمال الترميم بالمساجد والأماكن الأثرية الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

ترشيحاتنا

ارشيفي

قادمة من الأرجنتين .. وفاة شخصين بفيروس هانتا على متن السفينة إم في هونديوس

أفريكوم

أفريكوم: عمليات البحث عن الجنديين الأمريكيين المفقودين بالمغرب متواصلة برا وبحرا وجوا

نيجيريا تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال مايو.. وسط تركيز على الأمن والمناخ والجريمة المنظمة

الأمن والمناخ والجريمة المنظمة أبرز التحديات.. نيجيريا تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال مايو

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد