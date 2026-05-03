وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال الترميم بالمساجد والأماكن الأثرية وسط القاهرة

تابع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال الترميم والتطوير بعددٍ من المساجد والأماكن الأثرية بمنطقة السيدة عائشة بوسط القاهرة، وذلك في ضوء الاهتمام بإحياء التراث الإسلامي والحفاظ على الهوية الحضارية المصرية.

وشملت الجولة تفقد مسجدي المسبح والغوري، إلى جانب مقام سيدي جلال الدين السيوطي، للوقوف على مستجدات جهود الترميم ومعدلات الإنجاز، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف استعادة الرونق الأثري والمظهر الحضاري لهذه المواقع.

كما شملت الجولة متابعة أعمال ترميم مئذنتي قوصون والتربة السلطانية، فضلًا عن تفقد الأعمال الجارية بمحيط مقام وضريح سيدي جلال الدين السيوطي، ومقام وضريح الإمام العز بن عبد السلام، سلطان العلماء، بمنطقة مقابر سيدي عقبة الجديدة بحي الخليفة، حيث استمع الوزير والمحافظ إلى عرض بشأن خطة إدراجه ضمن المرحلة المقبلة لأعمال التطوير والترميم.

واستمع وزير الأوقاف والمحافظ إلى شرح تفصيلي لمراحل الترميم وآليات التنفيذ، والتحديات التي تواجه بعض المواقع، لا سيما مسجد المسبح، مؤكدين أهمية تذليل أي عقبات بالتنسيق الكامل بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للآثار، بما يضمن سرعة الإنجاز مع الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري الأصيل.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، من أجل صون التراث الإسلامي، والحفاظ على المساجد والأضرحة ذات القيمة التاريخية، بما يسهم في تعزيز الوعي الحضاري وإبراز الوجه المشرق للعمارة الإسلامية في مصر.

كما توجه بالشكر لمحافظ القاهرة على هذه الجولة التفقدية، مؤكدًا استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لدفع العمل بوتيرة متسارعة، وتحقيق أفضل النتائج في ملف الترميم والتطوير.

رافق الوزير والمحافظ في الجولة عددٌ من القيادات التنفيذية والهندسية، من بينهم نصر الدين محمود البسيوني؛ مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحمد عراقي مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، والشيخ أحمد جمال؛ مدير مديرية القاهرة، والمحاسب أشرف منصور؛ نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور عبد الله سعد مدير عام تفتيش شرق القاهرة بهيئة الآثار، وشريف أحمد حسن، مدير مشروعات شمال وشرق ووسط القاهرة بالإدارة الهندسية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب قيادات العمل الدعوي والتنفيذي بالمحافظة.