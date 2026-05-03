ديني

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشاركان في حفل تأبين مفيد شهاب

حفل تأبين الراحل مفيد شهاب
حفل تأبين الراحل مفيد شهاب
محمد شحتة

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، في مراسم تأبين المغفور له الدكتور مفيد شهاب - أستاذ القانون الدولي، وزير التعليم العالي الأسبق،  والتي أقيمت بمقر الجمعية المصرية للقانون الدولي، بقاعة الدكتور أحمد فتحي سرور.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شوقي العناني - رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، والدكتور سعيد جويلي - نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد صافي يوسف - أمين عام الجمعية، والدكتور علي الدين هلال - وزير الشباب الأسبق، والدكتور إدريس الضحاك - رئيس المحكمة الدستورية العليا بالمملكة المغربية، ونخبة من كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والقانون والدبلوماسية، فضلاً عن عدد من السفراء والنواب وأساتذة الجامعات والإعلاميين.

واستُهلت مراسم التأبين بعزف السلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد خيري، ثم الوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد، تلاها عرض فيلم تسجيلي وثَّق مسيرته العلمية والعملية، وما قدَّمه من إسهامات جليلة في خدمة وطنه.

وفي بداية الحفل، رحَّب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي بالحضور مؤكدًا أن الراحل كان قامة قانونية رفيعة وأحد أعلام الفكر القانوني، مشيرًا إلى أن سيرته ستظل شاهدة على عطائه العلمي والإنساني، ومعلنًا إطلاق اسم الراحل على قاعة الاطلاع الكبرى، إلى جانب تخصيص عدد خاص من مجلة الجمعية باسمه، واستحداث جائزة علمية تحمل اسمه تخليدًا لذكراه.

وفي كلمته، أكد وزير الأوقاف، أن الحديث عن الراحل هو حديث عن رمز وطني وعالم موسوعي، قدَّم لوطنه الكثير في مختلف المواقع التي شغلها، مشيرًا إلى إسهاماته العلمية البارزة وإشرافه على عشرات الرسائل العلمية داخل مصر وخارجها، فضلاً عن أدواره الوطنية، ومن بينها مشاركته في الجهود التي أسهمت في استرداد أرض طابا، وسيظل تاريخه مصدر إلهام للأجيال القادمة.

من جانبه، أعرب محافظ القاهرة عن بالغ حزنه لرحيل الفقيد، مؤكدًا أنه كان نموذجًا للعالم الجليل الذي جمع بين العلم الغزير والأخلاق الرفيعة، وأن مسيرته المهنية والعلمية تمثل مدرسة متكاملة في الفكر القانوني والعمل الوطني.

واختُتمت مراسم التأبين بتكريم أسرة الفقيد؛ تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، وتخليدًا لذكراه العطرة التي ستظل حاضرة في سجل رموز الوطن.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري مفيد شهاب تأبين مفيد شهاب القانون

